郭台銘新書《從郭董到果凍》　預購攻佔博客來全館第一

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘新書《從郭董到果凍：相信郭台銘》，預計7月2日發表，但是從18日開始預購至今，在博客來的即時榜、暢銷榜、新書榜、預購榜，全館4種排行的冠軍寶座。

《從郭董到果凍：相信郭台銘》是由天下文化出版，同時也是第一本由郭台銘授權，以第一人稱口述的新書，分享郭台銘這45年的從商經歷，到現在要參選的初衷，郭董到果凍讓大家看見不同面向的郭台銘。

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▲《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書。（圖／翻攝博客來）

這本書的內容提到，「人生的對手是自己」，是郭台銘創業45年的人生心得，白手起家的他，沒有高學歷，一路做中學，從失敗中積累經驗與智慧，成為台灣首富，為了台灣下個世代的未來，他談及台灣青年如何打敗22K低薪魔咒，成為斜槓、跨界人才，成為不被AI取代的快樂工作者，並且將小事做成大事，在世界的舞台發光。

同時，書中包含從五月開始，郭台銘積極走遍台灣各地，與地方產業和年輕人座談，深入了解地方困境，書中也提及面對全球產業的競爭，台灣的該如何解套，並在AI科技的世代裡，走出自己的路，再創台灣的經濟奇蹟。