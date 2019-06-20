央行總裁楊金龍：貨幣政策非萬靈丹，美國降息台灣不見得要跟進



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈、李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日舉行第2季理監事會，央行總裁楊金龍表示，央行對今年貿易和消費看法是比去年還差，另外國際油價也呈下跌，因此，央行本季雙雙調降全年GDP和CPI的年增率估值。楊金龍也表示，此次的調降並未將美對中3,000億美元商品加徵關稅的因素納入，要看本月底川習會後的狀況；而他也強調貨幣政策並非萬靈丹，就算美國要降息台灣不見得要跟進。

對於全年經濟成長率下修至2.06%，央行總裁楊金龍認為這算是溫和，也還沒有把美國對中國大陸3,000億美元商品加徵關稅的衝擊，他表示，要看是本月底的川習會的狀況，川普是否會根據原計畫在7月初加徵關稅，「據我了解，美國公聽會好像是反對，因為中國大陸與美國本身都有顧慮，我們認為這是川普談判策略，因此這部分沒有考慮進去，不過台灣維持經濟成長率保2是沒有問題的。」

楊金龍也表示，因對於美中貿易協商的看法比去年還差，民間消費貢獻部分也比去年差，另外全球物價也下跌，貿易需求量都下跌，需求減少，雖然主計總處預測比較高，但另外也把颱風季節因素考量進去，預期全年通膨展望平穩，今年CPI及核心CPI年增率預估也分別為降為0.87%及0.76%。

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至於台灣接下來會不會跟進美國聯準會調降利息？楊金龍也強調，目前無法討論，美國升息台灣不一定會升息，美國降息台灣不一定會降息，因各國央行考量因素不同，儘管市場預計今年美國聯準會會調降一次，但台灣的情況不一樣，考量的因素也不相同。

楊金龍強調，台灣要考量到利率若再調降的效果，是否有其他支持經濟成長的動能，包括台商回台投資、財政政策做為搭配工具，他說：「貨幣政策不是萬靈丹，有侷限性」。

但因為國際間存在諸多不確定性，楊金龍也表示將會密切注意主要經濟體貨幣政策動向、美中貿易戰談判後續發展、地緣政治風險，以及全球金融市場變化等對國內經濟金融情勢影響，適時採行妥適貨幣政策，以達到央行法定職責。

央行也認為，展望未來，美中貿易戰衝突以及美國與其他經濟體之間的貿易爭端後續發展，高債務經濟體之金融脆弱性上升、英國脫歐僵局以及國際原油價格波動等不確定性因素甚多，恐將會進一步衝擊全球經濟成長。