有夠幸運！　跟郭台銘吃早餐談創業就獲千萬投資機會

▲黃山料與郭台銘共進早餐（影片／黃山料提供）

財經中心／綜合報導

新媒體公司「一件襯衫」創辦人黃山料本月初獲邀至鴻海董事長郭台銘家中與其共進早餐，兩位相差41歲的創業人，在這場為時3小時的早餐會中進行了一場「跨世代創業人對談」，對於創業的想法不相同，黃山料表示，「網友說我是為年輕人戰鬥，但我想我是進行一場跨世代的和解，讓長輩更了解我們在市場上的困境。」而郭台銘也在過程中表達願意投資黃山料公司的意願。

黃山料與郭台銘兩人都在24歲創業，現年27歲的黃山料談到在努力打造影音媒體公司的過程，並提出將在3年內將自己寫的書《漂流青年》拍攝成電影的計畫，在用餐過程中他也向郭台銘提出新台幣1000萬的電影投資邀約，郭台銘則表示，「與其投資電影，我比較想投資你公司。」

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▲創業家黃山料日前與鴻海董事長郭台銘共進早餐。（圖／黃山料提供）

黃山料表示，自己算是相當幸運，因為他的公司在創業後第10個月就達成損益平衡，郭台銘認為，這樣的確很不容易，「但現在才剛剛開始，你要連續40年賺錢不容易啊。」黃山料認為，賺錢是活下去的必需品，但是夢想才是活下去的動力。在對談過程中，郭台銘也相當關心黃山料公司的財務及營運狀況，並三度提出投資意願，而在離開郭台銘住處前，黃山料對郭台銘表示：「我的公司只是郭董的一顆逗點，卻是我人生的全部。」

而談到愛情，郭台銘表示表示自己從未失戀過，第一次戀愛就成功，一邊創業一邊步入婚姻，雙雙順遂，他也分享過去為了追求女人而投資電影，一邊選角一邊篩選對象的策略。而黃山料才在創業兩年的過程中恰巧失戀兩次，郭台銘也特別為他診斷愛情運，「你要找產業別上下游互補的另一半，能夠互相支援工作，以及專業領域不同，互相扶持的對象。」