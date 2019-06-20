理財周刊／歹戲拖棚　美農撐得住？

圖、文／理財周刊

二○一八年上半年，美國開始正式以關稅為武器來保護本土製造業就業機會，從中國到歐洲，再到加拿大和墨西哥，跟有貿易往來的國家針鋒相對。而美國此舉惹到的對象也都不是省油的燈，尤其是中國，怎會乖乖就範，要加高關稅就大家一起來。

貿易戰從去年三月開始，川普簽署備忘錄宣布對從中國進口的商品徵收關稅，估達六百億美元，其後中國也祭出反制，向一二八種美國進口商品徵稅，大多數是農產品，美國向中國出口最多的大豆也包括在內。

中國是現在全球最大的大豆進口國，二○一七年消耗的一．一億噸大豆中，有八七％是進口，絕大多數來自巴西或美國。舉例來說，全美大豆種植量最高的北達科他州卡斯縣，過去二十年來，絕大多數將大豆作為豬和雞飼料銷往中國，該縣也由此而繁榮，而在中國停止購買後，美國最大出口產品之一的市場已經關閉。

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如此一來，要救製造業，卻可能傷了農業，讓二○一六年總統大選時力挺川普，拿到超過五二％選票的農業重鎮愛荷華州恐成為重災區，當初不少力挺川普的選民已發出不滿聲音。

中國從去年七月對美國黃豆加徵關稅，導致去年黃豆進口銳減七四％，價格跌到十年低點，讓美國農場收入大減。川普挑起的關稅戰大動作是否讓美國有能力保護製造業就業機會還是未知數，但擺在眼前的是美國農業將付出慘重代價。

一些分析人士預測，貿易戰結果有可能讓中國被迫購買更多的美國豆。但大豆會腐壞，美國農民能等多久？川普政府曾表示向大豆農民分發三十六億美元補貼，來抵銷市場價格的下跌，問題是這筆錢難以彌補其損失。

其實川普要兌現競選承諾，也得思考，擁抱工業把生產線拉回美國到底好不好？不是增加工業污染嗎？得天獨厚的農產不但可自足還能大量外銷，豈不是環保永續經營的上策？貿易戰持久可能重創美農，揚棄寶貴的天然資產，爭搶要命的工業污染，不知道算不算聰明？

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