聯準會暗示降息　金價漲逾5年新高

▲受市場預期心理影響，黃金現貨價格飆升至5年來新高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

聯準會（Fed）周四（20）凌晨宣布，維持基準利率不變，但暗示可能在今年年底前最多降息50個基點，以因應經濟不確定性增加和預期通膨回落。受市場預期心理影響，黃金現貨價格飆升至5年來新高。

Fed釋出降息訊號，受預期心理影響，周四黃金現貨價格一度大漲2.5%至每盎司1394.11美元，創2013年9月以來新高。紐約黃金期貨價格也一度攀升3.6%至每盎司1397.70美元，同為2013年來新高。

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受到中美貿易戰影響及全球央行基調轉鴿派，投資人在全球經濟增長放緩的疑慮下尋求避風港，金價自5月下旬以來開始反彈。儘管聯準會本次公布利率決策，維持聯邦基金利率在2.25至2.5%區間，但在聲明中刪去「耐心」一詞，意味放棄在調整利率時，將保持「耐心」的承諾，並預測今年通膨離2%的目標可能更遠。

BMO基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong指出，儘管當前利率維持不變，但因聯準會內部意見分歧，有半數官員支持今年降息一次，市場也預期最快7月降息，使得金價走揚。CMC Markets Asia Pacific Pty首席策略師Michael McCarthy表示，本次金價走高的一個關鍵面向是突破了重要的技術阻力，而貨幣寬鬆的環境料將持續，帶來美元貶值，「我們完全有理由期待黃金將有良好的表現。」

據DoubleLine Capital副投資長Jeffrey Sherman的說法，當前的環境有利於金價，漲破1400美元只是時間問題。