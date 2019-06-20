又是力晶科技！　身障員工未足額進用67人連續11個月蟬聯第1

▲勞動部公布3月未足額進用身心障礙者名單，其中私立單位又以力晶科技居冠。（圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公告3月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中私立義務單位力晶科技已連續11個月未足額進用居榜首，公立單位則以國立中興大學排名第一。

根據勞動部統計，截至今年3月底，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7400家，應進用身心障礙者5萬8069人，實際進用8萬2699人，已超額進用2萬4630人，超額進用42.42%。

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未足額進用單位計1739家，占總應進用家數10%，其中公立單位44家，私立單位1695家，不足進用人數合計2574人；公立單位未足額進用44家，其中40家不足進用1人，私立單位未足額進用1695家，其中13家不足進用1人。

勞動部勞動力發展署表示，從私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自去年5月起已連續11個月蟬聯第1，這次不足進用67人，該公司於3至4月期間持續以專案方式招募身心障礙者，而5月則因公司組織整併後，公司人數未達67人。

至於公立單位又以國立中興大學居首，主要原因是教育部實施各大專校院教學助理全面納保政策，各校配合規定積極進用身心障礙員工，多數學校均達足、超額進用，但該校未及遞補身障人力致不足進用，經縣市政府協助輔導，已重新盤點各系所員工數及職缺，並持續媒合進用身心障礙者。

發展署表示，勞動部所屬各分署、縣市政府等300餘個就業服務據點，均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求的身心障礙者，勞動部也運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業等，進而提升就業競爭力。