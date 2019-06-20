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貿協與科索沃商會簽MOU　搶攻巴爾幹市場拚外銷

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▲▼貿協與科索沃商會簽署合作備忘錄，可望為台灣廠商拓銷巴爾幹市場。（圖／記者紀佳妘攝）

▲貿協與科索沃商會今天簽署合作備忘錄，可望為台灣廠商拓銷巴爾幹市場。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會今（20）日與科索沃商會（Kosovo Chamber of Commerce）建立正式關係，會議中由貿協秘書長葉明水及科索沃商會長Berat Rukiqi共同簽署合作備忘錄，期盼可為台灣廠商拓銷巴爾幹市場大幅增添助力。

2019年台北國際食品展昨天正式登場，全球共有1575家廠商、使用5060個攤位，就連國家館數量也刷新歷年紀錄，今年規模再創新高。這次南歐國家科索沃也慕名前來，由科索沃商會長Berat Rukiqi親自帶領4家食品廠商，首度來台參展並設立國家館。

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貿協秘書長葉明水表示，貿協成立迄今，首度迎來科索沃的重要商界人士，該國人口約200萬人，雙邊貿易量約1300萬歐元，因此具有很大的空間，是值得開發的國家，期盼透過這次簽屬合作備忘錄後，未來會有更多商業活動，今天簽約儀式是一個好的開始，正式建立良好的關係。

科索沃目前人口約200萬人，位處巴爾幹半島心臟地帶，週邊國家市場總人口逾2千萬，過去少有台灣企業前往經商，是一個頗具潛力的南歐處女地；科索沃獨立後積極開發工商產業，貿協期盼以台灣具優勢的ICT、汽車配件、機械、化學、紡織等產業，共同攜手合作，未來貿易總值可望年年大幅提升。

這次來台的4家科國業者除參加食品展外，也積極投入採購洽談會，目前已有廠商對我國食品包裝機械表達高度興趣。另外，在貿協安排下，科索沃也拜會台灣知名紡織和機能性布料業者，商談未來合作方向。

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關鍵字：貿協,科索沃,商會,巴爾幹,南歐,台北國際食品展,葉明水

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