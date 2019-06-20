快訊／央行利率「連12凍」維持1.375%　全年經濟成長率下修至2.06%



▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈、李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）今（20）日凌晨宣布不升息後，中央銀行今日下午召開今年第2季理監事會議，考量到全球景氣持續趨緩，且美中貿易戰升溫，國際金融市場動盪，經濟下行風險加大等影響，央行總裁楊金龍宣布仍維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%，也就是一如市場預測，利率「連12凍」，重貼現率創下3年來不變。

今年初以來，全球經貿不確定性持續升高，國際景氣降溫，衝擊國內出口，且台股隨國際股市波動加大，影響消費信心，以致經濟持續緩增。而央行今日也指出，受到全球經濟成長動能減弱、通膨趨於溫和，主要經濟體都釋出貨幣政策轉趨「寬鬆立場」訊息，今日央行也從上季的2.13%，下修為2.06%，但美中貿易戰談判進展，是影響經濟成長的重要變數。

受到全球經濟展望向下，預期本年國際原油價格略低於上年，加以國內需求溫和，全年通膨展望平穩。消費者物價指數（CPI）年增率方面，央行預測今年CPI及核心CPI年增率分別為0.87％及0.76％，較上季預期的0.91％及0.78％調降，通膨展望平穩。

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除此之外，楊金龍也將針對匯率政策、利率、租稅與房價相關議題、長期停滯原因與對策與中美貿易衝突下台灣的機會與挑戰作報告。

儘管本次美國維持利率按兵不動，但也暗示很快就會降息，而其他主要國家央行也紛紛改唱鴿調，歐洲央行也暗示若通膨仍沒有達標跡象，將有可能採取寬鬆政策。而台灣央行史上最長政策利率不變，是從2011年第3季至2015年第2季的「連16凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持1.875%、2.25%及4.125%；今年央行是否有必要在下半年降息，市場也高度關注稍晚楊金龍的談話。