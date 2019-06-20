鴻海股東會明天登場聚焦4大議題　郭台銘交棒談話、接班人出爐...

▲鴻海董事長郭台銘將在股東會後卸任。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）股東會明天（21日）登場，董事長郭台銘也將卸下董事長職務，將集團管理交由新董事會以及九人經營委員會，市場關注的此次股東會4大議題，包括新任董事長人選、集團布局方向、股價表現、景氣展望等等，可望一次向小股民說清楚。

郭台銘決心角逐總統大位，淡出鴻海經營管理，交棒規劃包括設立「經營委員會」，由九位成員來討論集團重要事務，但最重要的董事長人選，也就是郭台銘的接班人，目前依然保密到家，要等到明天股東會揭曉答案，也是股東最關心的議題。

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郭台銘也將在股東會開場發表談話，這是他最後一次以董事長身份主持股東會，預料他將回顧過往帶領鴻海集團的成績單，表達對股東、員工部屬的感謝，而他對於交棒規劃的說明，以及景氣展望，也都會是股東會焦點話題。

另一方面，股東會題材，會不會激勵鴻海股價，也將是投資人關切的話題。過去，郭台銘曾說「不到200元不退休」，如今，他決心角逐總統大位而淡出經營權，因此無法在股價200元的時候交棒，但是，他近期持續加碼鴻海股票，包括5月加碼買進自家股票1,600張，連續7個月買進自家股票，合計加碼買進3.99萬張，也是展現他對鴻海新董事會，以及經營委員會的高度信心。

郭台銘交棒前，為鴻海擘劃的新藍圖，包括設立分權分立的九人小組「經營委員會」，這個全新的管理團隊，預計每週都會開會，針對重大議題討論，並在經三分之二同意後，再將建議交由董事會決策。

▲鴻海經營委員會九人小組，左起為夏普董事候選人林忠正、富士康執行總經理林政輝、集團副總裁暨亞太電董事長呂芳銘、鴻騰精密主席盧松青、S次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉、工業富聯 (FII) 副董事長李傑、集團副總裁暨總財務長黃秋蓮、Ｂ次集團負責人姜志雄、財務長黃德才。（圖／記者湯興漢攝）