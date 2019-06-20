世銀報告：一帶一路將領3200萬人脫貧　但需提高透明度

▲一名男子身上背著鼓，走過北京一帶一路論壇的地標。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

世界銀行周二（18）發布報告表示，中國大陸「一帶一路」基礎設施建設計畫可能加速數十個發展中國家的經濟發展，不過報告也呼籲，此計畫仍需進行深入的政策改革，並提高透明度。

路透報導，這份已延宕多時的報告指出，一帶一路、一系列港口、鐵路、公路及橋梁及其他透過中亞及南亞連接中國大陸與歐洲的投資若能全面實施，將能夠帶領3200萬人民擺脫貧困。不過世銀也表示，這其中仍存在「重大風險」。

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世銀副總裁帕薩貝希歐格魯（Ceyla Pazarbasioglu）在聲明中表示，達成「一帶一路」倡議的遠大目標，將需要參與國同樣進行改革。「特別是改善債務相關的數據報告和透明度，公開政府採購，以及遵守最高的社會和環境標準，將有很大的幫助。」

世界銀行新任行長馬爾帕斯（David Malpass）今年4月並未赴北京參與一帶一路峰會，而是前往非洲進行其上任後首次國外訪問。馬爾帕斯過去擔任美國財政部官員時，曾是一帶一路的批評者之一，他認為一帶一路將給部分國家強加無法持續負擔的債務。

該報告寫道，對於一些國家而言，新基礎設施的成本可能超過潛在的經濟收益，而且參與國之間的利益分配不均。分析指出，一帶一路可能使吉爾吉斯、巴基斯坦及泰國的實質所得增加8%，但由於基礎設施成本較高，亞塞拜然、蒙古及塔吉克恐將面臨福利損失。