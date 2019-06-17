海外展店目標成長1.5倍　雅茗全年獲利創高可期

▲手搖茶「快樂檸檬」母公司雅茗－KY董事長吳伯超表示，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

知名手搖茶品牌「快樂檸檬」母公司雅茗－KY表示，今年度市場發展將聚焦於海外地區，規劃在大陸開出300至350家門店，整體海外門店數可望成長1.5倍，預估採購毛利將成長5%；法人表示，雅茗近年汰弱留強已現成效，在展店效益挹注下，今年全年獲利創高可期。

法人分析指出，雅茗－KY集團從去年第四季開始調整體質，績效的提升已逐漸顯現在今年的營運上。以今年第一季為例，營收約為5.5億元，雖然只比去年同期成長5%，但每股獲利成長幅度卻大增26％。

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▲受惠營運績效提升、費用控管得宜，知名手搖茶「快樂檸檬」母公司今年首季營利率由去年同期的6.94%提升到10.4%，與去年同期相比大增五成。圖為雅茗－KY董事長吳伯超。（圖／記者湯興漢攝）

雅茗主管表示，在汰弱留強的基礎上，今年度品牌發展將聚焦「快樂檸檬」，持續進行新菜單（產品）、新門面、新零售的策略，並深化新結盟戰略，強化異業佈局；另外，集團不排除投資與併購適當標的與機會，以全力達成今年營運與獲利目標。

雅茗-KY表示，在經營團隊的努力下，2018年營收達新台幣21.74億元，年增8.98%，創上櫃以來歷史新高紀錄。獲利方面，受到第四季執行精簡人事、關閉績效不佳的直營門店等政策影響，以致獲利比106年減少，但全年稅後淨利仍力守1億元以上大關，每股稅後盈餘為3.11元。

雅茗－KY今年股東會通過每股發放現金股息3元，股息配發率接近100%，依今日收盤價格74.3元計算，現金殖利率達4.04％。