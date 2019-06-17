長榮罷工案20日正式協商同意開放直播　范雲任協同主持人

▲勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

長榮航空空服員勞資爭議協商、調解數度破局，勞動部今（17）日邀勞資雙方舉行第2次會前會，歷經近4個小時討論，最終決定20日下午1點在台北凱撒飯店進行正式協商，而會議主持人則由勞動部次長劉士豪、台灣大學社會學系副教授范雲與律師柯莉娟共同主持，取得初步共識。

長榮勞資協商第1次會前會僅協商日期達成共識，預計在20日展開正式協商，對於協商時是否直播、是否邀請第三方公正人士加入協商會議等議題尚未取得共識，今天就未有結果的提案事項進行討論，歷經近4個小時終於取得初步進展。

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勞動部政務次長劉士豪會後表示，今天有相當大的成果，不僅達成協商日期，並決定在台北凱薩飯店進行會前會，協商會議的場地及費用則由雙方共同負擔，同時雙方也同意媒體進入協商會場進行直播，但在非協商會場就不能直播。此外，針對協商議題的順序，勞資雙方同意依工會的罷工訴求順序進行協商。

▲長榮勞資第2次協商會前會今天召開，最終決定20日下午1點舉行正式協商。（圖／記者紀佳妘攝）

至於主持人選方面，劉士豪指出，勞資雙方在人選上有較多的討論，最後在勞動部促成下，20日協商會議由他主持，加上勞資雙方各推派一位代表協同主持，其中工會推派台灣大學社會學系副教授范雲，而資方則推派民航法專家柯莉娟，達成初步成果。

在會前會討論過程中，空服員職業工會認為沒有太多討論的空間，加上從啟動罷工投票以來，期盼能夠出現對等協商，因此先前放棄在端午廉假罷工，屢次釋出善意，感覺對等協商遙遙無期。

勞動部肯定這次勞資雙方展現誠意並取得共識，有利化解雙方消弭歧見、凝聚共識，而在協商過程中，勞動部、交通部及桃園市勞動局也將持續協助雙方取得共識，化解歧見，共創工會、公司及旅客「三贏」。