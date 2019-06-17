流感疫苗海內外訂單成長　國光生技今年拚轉虧轉盈

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／國光生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今天（17日）宣布受惠於流感疫苗訂單及海外業務成長，再加上22.75億元的增資案完成，預定投入第二充填線建置，最快將在後年投入量產，法人推估國光生技今年營收可望翻倍，全年力拼轉虧轉盈。

國光生技是國內主要疫苗提供廠商，像是台灣公費流感疫苗就有高達六成出自國光生技，據工程會公布採購資訊，光是今年國內的流感疫苗訂單，政府就預計採購410萬劑，若以每劑售價240元計算，國內疫苗就貢獻國光生技營收達9.84億元，若以去年總營收8.22億元來看，法人推估，國光生技今年有機會轉虧為盈。

請繼續往下閱讀...

▲國光生技流感疫苗。（圖／國光生技提供）

國光生技開拓海外市場有成，以中國大陸流感疫苗為例，除了現在的三價流感疫苗穩定銷售外，明年還可望拿到四價流感疫苗藥證，後年可望正式上市；至於東南亞市場，隨著東協國經濟起飛，對疾病預防需求增加，預估未來也會有數千萬劑的需求，而且目前國光生技在泰國流感疫苗已進入申請藥證階段，預估今年內可望獲准。

國光生技也切入歐美高端市場，並與國際大廠Sanofi合作生產(無菌充填)基因重組四價流感疫苗Flublok，預計今年生產量將較去年倍增2倍達760萬劑；歐洲則和大陸深圳天道公司合作生產充填部分，今年將出貨歐洲329萬劑，比去年增加，第二條充填線完成後，產能供給可望大幅提升。

由於目前國光生技的充填產能已開到最大，每年可生產1800萬劑，因此去年才決定增資興建第二充填線，預估後年就可以加入量產，法人指出，一旦第二充填線正式投產後，再加上中國大陸和東南亞市場對流感疫苗、腸病毒疫苗的需求，看好後年起將有爆發性成長。

▲國光生技是國內流感疫苗主要供應商。（圖／國光生技提供）