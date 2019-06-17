王品集團旗下品牌「乍牛」　7月1日吹熄燈號

▲王品集團旗下餐飲品牌「乍牛」今（17）日在臉書粉絲專頁公告，全省門市將在7月1日結束營業。（圖／翻攝自乍牛臉書粉絲專頁）

記者林淑慧／台北報導

王品集團旗下餐飲品牌再吹熄燈號！以炸牛排為主力產品的乍牛，今（17）日在臉書粉絲專頁悄悄公告，全省門市將在7月1日結束營業，主要原因為「因應品牌調整」，引發市場嘩然。

王品集團表示，在集團多角化經營發展過程中，針對不同餐飲品牌，必須從集團戰略高度、市場特性與自身資源，隨時調整品牌組合與經營規模，乍牛結束營業屬於集團汰弱扶強的決策，以期達到最佳經營配置。

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針對乍牛品牌下的員工去向，王品表示，將安排員工轉入其他品牌餐廳服務，其年資、福利與員工權益不受任何影響。

王品集團本月6日於台中召開股東常會，由董事長陳正輝親自主持，會中通過配發每股現金股利4.5元；陳正輝表示，王品去年營收比前年成長3%，營運反轉向上，以王品史上最高的配息率來回饋股東。

針對今年展店計劃，王品指出，6月挾帶兩大新興人氣品牌「青花驕」和「原燒O-NiKU」回到起家厝台中，殺進新公益路商圈戰場；「Su/food」全台第二店，也將進駐商辦匯集的台北中山北路精品街，端午期間二店正式開幕，營業時間更提前早上7:30開始，企圖搶食首波連假用餐商機。

依據財報，王品集團5月合併自結營收14.5億元，年增1.48%，累計今年前5月合併營收為68.7億元，較去年增長0.91%，王品表示集團獲利持續增溫。