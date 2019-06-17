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陸拚晶片「本地製造」　路透：技術落後、晶片製程發展困難

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▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲在華為受到美國祭出的「緊急狀態」和「出口管制」黑名單圍剿後，北京當局開始大膽地談論實現關鍵半導體業務的自給自足。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

在華為受到美國祭出的「緊急狀態」和「出口管制」黑名單圍剿後，北京當局開始大膽地談論實現關鍵半導體業務的自給自足。不過外媒報導，業內人士對大陸晶片廠能否迅速彌補華為的供給缺口沒那麼樂觀。

路透報導，日前一間準備於科技創業板上市的大陸晶片企業在招股說明書上直言，大陸半導體業「發展相對緩慢」，缺乏人才，需要「很長一段時間才能迎頭趕上」。當地晶片工程師指出，「本地製造」這個主意行不通；分析師指出，大陸在很多地方仍須依賴美國、台灣、韓國、日本和歐洲的技術，並質疑政府的政策是否恰當。

請繼續往下閱讀...

上海諮詢商 ICWise首席分析師Gu Wenjun表示，「相較於設備、原物料及人才方面的限制，我認為中國最欠缺的是對這個產業的理解。」他認為，北京當局對半導體行業的補助「適得其反」，因為已有過多創投資金追逐相同標的。而北京政府所提倡的愛國主義精神，作用也只能到此為止。

IC設計商紫光展銳（Unisoc）的前工程師也透露，公司經常被鼓勵使用關係企業紫光國芯（Guoxin）的記憶體，但事實上，紫光國芯的技術不夠先進，「公司內部總說『請關注國芯，支持中國供應鏈』，但我們從來沒能從紫光國芯取得任何能用的產品。」

大陸晶片業的另一大挑戰是晶片製程，這需要高度專業化的工具和多年的經驗才能掌握。中國光大證券（Everbright Securities）上月發布的報告稱，晶片製程需要儀器，「美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA-Tencor）、泰瑞達（Teradyne）等美國企業在許多利基市場的市占率極高，」報告指出，中國大陸沒有哪一條生產線是僅用國產設備，「如果沒有美國設備，任何晶片組的生產都將十分困難。」

然而，即使中國大陸自歐美等地取得先進晶圓生產設備，也不一定能讓機器發揮其最大功效。中芯國際（SMIC）一名前工程師說，設備供應商通常會與台積電簽署保密協議（non-disclosure agreements），先進晶片的生產過程需要很多微調，保密協議涉及一些關鍵技巧及方法，包括如何有效使用設備以達到必須良率，「如果要求供應商提供指南，供應商只會為表達誠意披露非常基本的信息。」

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關鍵字：半導體,semiconductor,晶片業

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