　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／台鋁閃退廠商醞釀撤店　微風南山：不適者淘汰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供。

▲微風南山餐飲占比超過40％全台百貨最高。（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／蔡茹涵、李雅筑

「很遺憾因百貨租期及營運規畫，微風南山店將營業至2019年5月31日止。」

5月31日，高雄MLD台鋁集團旗下的悅品飲茶、悅品擺酒與étage15 ENJOY TABLE等3間餐廳，同時在臉書粉絲團上貼出上述公告。這消息像在百貨零售業投下震撼彈，市場議論紛紛。

請繼續往下閱讀...

談台鋁事件：
我們也是被告知！

為何台鋁撤櫃會引發議論？其一，台鋁這3家餐廳，為該集團首次揮軍北上的代表作，共耗資8千萬元裝潢，4月1日才開幕，營業不到2個月就關門，讓它被諷為「史上最貴快閃店」。

其二，是微風南山的爭議性。它是近年話題最多的百貨公司，從全台餐飲占比最高的百貨、據傳比台北101更貴的店租成本；到開幕後，5個月內停電4次，一位難求到人潮銳減等，無論好事壞事，都搶盡消費者目光。

我們循著業界耳語，尋找出台鋁快閃的原因，卻在遍訪數十家進駐微風南山的餐飲廠商時，得到更驚人的消息。

「我們開幕到現在，營收掉了3分之1！我知道有些美食街品牌是掉3分之2，滿慘的，」一位進駐南山Atré店中店的餐飲名店負責人直言。

「人流比預期中退燒得快，」「停電4次，微風都沒說明原因，」「我已經去談撤櫃了，美食街很多人在蠢蠢欲動，大家賠到已經要受不了。」

眾人口徑一致，從業績驟降、停電危機處理、雙方近期對調降包底抽成的談判，最後導向同個結論：台鋁閃電歇業，恐成為引爆廠商們諸多疑慮與不滿的導火線。最壞情況，是造成集體撤出的骨牌效應。

對此，微風也在南山開幕後首次打破沉默，選在端午連假前夕，接受商周專訪。「種種質疑，我們必須做一個正式的回應，」微風集團百貨事業處副總經理兼信義區總店長高德璇一坐下，立刻從台鋁事件切入主題，「那比較像單一個案，我們也是被告知的！」

據商周側訪了解，台鋁之所以開張2個月就撤出微風南山，一是宋宸鏞、蘇永義2位大股東意見分歧，最終由「決定收攤」的蘇永義取得較多股份，贏得決策權；二是台鋁從未進駐過百貨，直到開幕後精算營業成本，才發現租金條件簽得太高，即使天天客滿都很難獲利，乾脆停損出場。

高德璇坦言，台鋁確實和Atré爭取過降租金，但它才開幕2個月，難以從現有數字推算後續發展；更關鍵是，雙方還來不及走到討論協商程序，「他們突然就發給我們一封信，說股東會決議開到5月底⋯⋯，我們內部作業都沒這麼快！」台鋁快閃，屬公司內部因素居多。

談停電危機處理：
會多花時間談怎麼做活動

那麼從這條導火線再往前推，停電呢？多名廠商質疑，賣場4次停電，至今沒有任何說明與賠償；幾家美食街的業者更告訴商周，簽約之初，微風曾統計用電需求，卻在開幕前才告知「無法給那麼多電」，若需額外增電，廠商還得另行支付一筆10幾萬元的費用。

「這讓我們猜想，是不是一開始餐飲占比沒有預設那麼高，（因零售用電不多）才導致賣場用電量估計錯誤，一滿載就跳電？」一名在各大百貨都有設點的餐飲品牌執行長直言。

對此，高德璇否認，強調餐飲占比40％是不曾改變的決策，除非廠商在開幕前臨時提高用電量，才可能被詢問「補錢增電」。她說，過去4次停電的原因都不同，以南山大樓原有硬體設備居多，大樓管理部分，也屬南山物業負責。

至於停電後，是否忽略了針對廠商的危機處理？她坦言：「（之前）與其解釋跳電，我反而會多花時間，跟廠商談怎麼做活動提升業績。」但如今微風已研擬出配套措施，廠商僅需拍下因停電造成的損耗明細，例如食材退冰等，微風將負責賠償損失。

真正導火線：業績跳水
強者更強，但觀察期少一半

追根究柢，台鋁跟停電都只是引子，廠商們人心惶惶的真正原因，是因為業績跳水。

據了解，微風南山除了位居高樓層的Ukai等頂級餐廳（Fine Dining）仍吸引目的型消費者外，許多店中店與美食街業績，都掉了至少3成。「本來預估蜜月期可以到端午節，結果清明節後人潮就差很多了，」另一名餐飲品牌總經理直言。

面對業績質疑，高德璇直言：「適者生存，不適者淘汰！」

她分析，餐飲近年在百貨業一枝獨秀，成長率比美妝、家用品等都還高，好處是吸引人潮，壞處是生命週期短，且隨著社群媒體傳播越廣，未來生命週期只會越來越短。

而微風南山的高曝光量與40％餐飲占比，等同一個「A段班平台」，優缺點都被放到最大來檢視，裡頭的品牌勢必呈兩極化發展，如金葉名氣餅等產品力強的，聲量會暴增；特色不夠的，也摔特別快。平均而言，品牌觀察期已從6個月縮減為3個月。

「我們已做好準備，（微風南山）開幕的那一天起，就開始招商候補店鋪了！」高德璇說，餐飲占比拉這麼高，是全新商業模式，汰舊換新速度一定會變快，遞補得宜才是重點。會擔心廠商一個拉一個，引發骨牌效應嗎？她搖頭：「有錢賺的怎麼會跑？」她堅信這是市場淘汰機制，表現不佳的，自然會離開。

北車店模式想套用南山店
百貨餐飲化，背後藏3局限

在廠商醞釀撤出時提出「優勝劣敗」論點，難道不怕惹惱廠商？這可放在微風崛起的策略定位來解讀。比起同業新光三越與大遠百，多有房地產等其他投資，微風集團董事長廖鎮漢一來只做百貨，二來都當二房東，三來又是市場後進者，多次靠著差異化賭贏。

2001年，他靠精品在東區殺出一條生路；2007年，又靠餐飲讓微風台北車站一戰成名，至今人潮滿滿，執行董事岡一郎還曾透露：「每家店後面，至少有3家等著候補。」不難想像，廖鎮漢想複製過去的成功模式，靠重押餐飲在信義區突圍。

然而，兩者情境會一樣嗎？

2家知名百貨高階主管指出，百貨餐飲化確實可減緩電商衝擊，但它也藏有3大局限。

首先，當方圓半公里內的百貨都在重新改裝餐飲，或操作新品牌，各家聚客力自然下滑。

其次，人流需求高。人1天可以買10幾件衣服，但最多只能吃3餐，因此餐飲邏輯與零售不同，不靠品牌間相互競爭，而是必須極力把餅做大。唯有足夠而穩定的人流，才能把每間餐廳都餵飽。

最後，成長幅度弱。餐飲的營收公式是座位數×客單價，再加上台灣消費者喜新厭舊，通常餐廳剛開幕時客滿的業績，已是它最好狀態，不可能再竄高。隔年若想拉升成長幅度，一是升級菜單，拉高客單價；二是汰換再找新餐廳進來，但得冒著招商成本增加且得罪廠商的風險。

「可這又牽涉到bargain power（談判力），當初微風北車開幕前5年，人潮沒停、業績破表，每個廠商都想進去。但（微風）南山卻相反，開幕沒多久，人潮與業績就不好，主導權完全不同！」一位餐飲品牌總經理說。

高德璇指出，微風南山已達成預期業績目標，主要成長動能為頂級餐廳，如巴菲特最愛的Smith & Wollensky牛排館，每月業績可達2千萬；2千坪微風超市乍看人潮不多，但客單價達800元到1000元（編按：約全聯的1倍），也已開始賺錢。

多家廠商直指開幕至今業績砍半，但微風南山稱業績達標，雙方有如羅生門，各說各話。但微風南山想複製北車成功經驗，以「汰舊換新」、要廠商「遞補得宜」的買方市場之姿，迎戰競爭早已白熱化的信義區，再加上硬體屢屢出包，確實已面臨挑戰。

新零售時代，百貨多將餐飲視為萬靈丹，不斷擴大占比。如今市場情勢悄悄轉變，蜜糖雖尚未變成毒藥，但效應遞減、人流要求高等副作用，已浮上檯面。微風南山這波爭議，是否會成為百貨餐飲化的轉捩點？值得後續觀察。

※本文刊登於《商業周刊》1648期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

小七為何敢賣和星巴克一樣貴的咖啡？竟因全家攻破「桂綸鎂障礙」

價格僅1/5！人造產量大增，未來鑽石不值錢了？從歷史看為何這可能是場行銷騙局

被騙5千萬破產、女兒得心臟病…他從隨扈轉行演員：不在乎賺大錢，只要愛的人活得好

整張臉都是斑…「肝斑」和慢性發炎有關！皮膚科醫師推薦吃「這類蔬果」改善

ET快訊
峇里島員工旅遊！護理師妻「解放比基尼」美炸　他1打2怨念深
電影看一半現身！男友「路上塞車」她秒放生　原因曝光...網狂

關鍵字：商業周刊,微風南山,台鋁,房產雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／超商怪味聯名零食　爆賣背後的「換粉效應」

商業周刊／台鋁閃退廠商醞釀撤店　微風南山：不適者淘汰

商業周刊／上任5年創淨利8年新高　宏碁陳俊聖縫隙淘金

陸拚晶片「本地製造」　路透：技術落後、晶片製程發展困難

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

財訊／信邦王紹新　數學老師變身百億大老闆

先探／風力發電股受惠選舉行情

先探／原油股遭空襲　俄股逆勢創高

影／鴻海生產據點遍佈16國　富士康：撤離大陸為不實訊息

謠言！富士康駁斥撤資　鴻海4點聲明堅定「扎根大陸」

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

「安娜貝爾」又出沒了!!　CHAMPION看VR嚇到癱...

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

商業周刊／超商怪味聯名零食　爆賣背後的「換粉效應」

商業周刊／台鋁閃退廠商醞釀撤店　微風南山：不適者淘汰

商業周刊／上任5年創淨利8年新高　宏碁陳俊聖縫隙淘金

陸拚晶片「本地製造」　路透：技術落後、晶片製程發展困難

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

財訊／信邦王紹新　數學老師變身百億大老闆

先探／風力發電股受惠選舉行情

先探／原油股遭空襲　俄股逆勢創高

影／鴻海生產據點遍佈16國　富士康：撤離大陸為不實訊息

謠言！富士康駁斥撤資　鴻海4點聲明堅定「扎根大陸」

應金正恩邀請！習近平將出訪北韓　進行2天國事訪問

演《延禧》前窮剩910元　吳謹言洩心聲：想像秦嵐一樣！

中職／王鵬斐去年闖職棒失敗　今年帶著弟弟一起來

輕熟女網路尋愛 險遭假美國阿富汗大兵詐財

凌友詩批港人「反送中」：「白人對中國的歧視」的殖民心態

孫生「脫剩紅內褲」狂撩G奶女優　明日花綺羅「1個反應」他崩潰哭

Dior玫瑰花莖珠寶帶刺　耳骨夾超酷

整晚不熄燈！南半球冬天這樣玩　墨爾本「白晝夜」今年狂歡3天

金廈推「小四通」　劉結一：通電、通氣、通橋完全可行

地勢低窪新營「老榕樹」要搬家　民眾為老樹祈福

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

財經熱門新聞

大同股東會爆發全武行　市場派拉..

勞保老年年金只能領到80歲？

謠言！富士康駁斥撤資　鴻海4點..

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

影／全家創辦人愛逛日本唐吉軻德..

影／全家便利商店會長潘進丁帶隊..

景氣差？全台有667人放無薪假

南投女婿郭台銘　夫人將南投同框

小心被A假！3分鐘讓你搞懂「加..

Google台灣總經理陳俊廷升..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

郵局不能領200元了！中獎發票..

18年沒配息！大同股東會衝突中..

影／鴻海股價連七紅　郭董股東會..

更多熱門

相關新聞

值得重新認識的　布根地酒鄉

甜熟易飲，是許多布根地酒迷對馬貢區白酒的既有印象。確實，因為位置偏南，有一些來自地中海的影響，馬貢區的氣候比布根地其他地方溫暖，常是每年布根地葡萄最早採收的地方，釀成的夏多內白酒香氣更加豐沛奔放，也多一些甜熟果香，酒體深厚飽滿，酸味少一點，喝起來顯得甜潤而柔和

超商怪味聯名零食　背後換粉效應

創淨利8年新高　陳俊聖縫隙淘金

反送中重創房價？　港政府延後土地招標

郭董宅開箱　1天150萬人搶看爆紅

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面