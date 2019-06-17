　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

女神天團讓你Men Go Shine　康是美率先搶攻男性彩妝商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲看好彩妝市場成長強勁，統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃，今年率先推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」搶攻男性市場，以彩妝服務作為經營的差異化亮點。

▲看好彩妝市場成長強勁，康是美今年率先推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」搶攻男性市場，以彩妝服務作為經營的差異化亮點。

記者林淑慧／台北報導

統一搶攻彩妝商機再下一城。繼統一美麗事業董事長高秀玲親自打造的彩妝男神天團「SHINE」後，康是美再創市場先例，推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」，由女性時尚彩妝師為男性顧客駐店服務，周末也將在中南部舉辦封館活動，搶攻男性保養及彩妝商機。

越來越多男性消費者開始追求更有型的自己，統一美麗事業董事長高秀玲親自策劃打造「MEN GO SHINE」並全程參與封館活動規劃，希望再次透過創新模式，展現男性消費者內外兼美的自我風格。

請繼續往下閱讀...

▲統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃，今年率先推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」搶攻男性市場，以彩妝服務作為經營的差異化亮點。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃，今年率先推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」搶攻男性市場，以彩妝服務作為經營的差異化亮點。（圖／記者林敬旻攝）

康是美表示，今年推出全新5人團體「MEN GO SHINE」，由1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成，上周六（15日）已在台北市府轉運站「時代門市」舉辦首波封館活動，不僅康是美總經理黃玉真親自盯場，連集團內統一超商總經理黃瑞典也低調現身，足見集團對美妝事業的重視程度。

彩妝市場到底有多夯？以康是美內部銷售統計為例，近三年來，其彩妝業績年年成長超過二成，消費客群以15至20歲成長最快，主流客群具有愛嚐鮮的特性，推升新品銷售量是既有品的三倍；黃玉真指出，男性消費者對保養及彩妝的品牌忠誠度更高，也成為眾家業者的兵家必爭之地。

▲MEN GO SHINE針對男性最關心的體內環保、頭髮造型、臉部保養、立體修容、眼神塑造，分別由藥師及4位彩妝師親自為入場的男士服務。（圖／康是美提供）

▲MEN GO SHINE針對男性最關心的體內環保、頭髮造型、臉部保養、立體修容、眼神塑造，分別由藥師及4位彩妝師親自為入場的男士服務。（圖／康是美提供）

另外，康是美也觀察，位於交通轉運站、辦公商圈及百貨商圈的門市，其彩妝銷售成績優於一般門市，因此為了滿足商圈消費者的需求，「SHNIE美妝概念店時代門市」的美麗類商品占整體比重高達七成，其中超過五成是彩妝商品。

康是美表示，接下來連續三個週六的下午將再舉辦3場封館活動，其中2場在高雄夢時代的時尚1號(6/22、7/6)，另一場在台中逢甲商圈的新逢星門市(6/29)。每場都會邀請神秘嘉賓分享他們成為型男的秘訣，現場除了為男士提供5大服務，並將展示最新引進的男士商品，未來也將持續從全球各地引進更多男士品牌，詳情請上康是美官網

ET快訊
清純女團穿爆乳裝「半個胸部掉出來」　網罵翻：故意的
浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

關鍵字：統一,康是美,高秀玲,SHINE

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／鴻海生產據點遍佈16國　富士康：撤離大陸為不實訊息

影／鴻海股價連七紅　郭董股東會告別秀前外資回補6474張

影／苦等二小時只為一窺日本居酒屋成功之道　全家會長帶隊「踏破鐵鞋」的市調之路

影／全家創辦人愛逛日本唐吉軻德　潘進丁化身觀光客：個店經營正當道！

豪雨威脅還在！水利署緊急發佈全台七大警戒縣市

放心！中油：國內汽油庫存還有75天、石化庫存45天　單一事故不影響長期油價

油輪遇襲牽動國際油價　下周國內汽油價格預估小漲0.2元

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

影／國民黨採納多一家媒體轉播政見會　郭台銘笑看中天記者：「幫妳拿麥克風！」

影／郭台銘捐款200億支持台大癌醫　宛如五星飯店的世界級癌症研究中心

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

「安娜貝爾」又出沒了!!　CHAMPION看VR嚇到癱...

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

女神天團讓你Men Go Shine　康是美率先搶攻男性彩妝商機

海外展店目標成長1.5倍　雅茗全年獲利創高可期

長榮罷工案20日正式協商同意開放直播　范雲任協同主持人

流感疫苗海內外訂單成長　國光生技今年拚轉虧轉盈

王品集團旗下品牌「乍牛」　7月1日吹熄燈號

商業周刊／超商怪味聯名零食　爆賣背後的「換粉效應」

商業周刊／台鋁閃退廠商醞釀撤店　微風南山：不適者淘汰

商業周刊／上任5年創淨利8年新高　宏碁陳俊聖縫隙淘金

陸拚晶片「本地製造」　路透：技術落後、晶片製程發展困難

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

居然有這一天！泰勒絲世紀和解同框凱蒂佩芮：我們是漢堡與薯條

女友愛付出卻讓人心好累！專家揭「大女人心態」為何不得寵？

張曼玉淚曝「潛規則」：最討厭假笑和飯局！　親吐淡出影壇原因

盧秀燕FB遭「韓粉」灌爆　意外釣出韓國瑜本人回應了！

互毆分床睡「鼓勵老公婚外情」　星座專家爆遭公公軟禁

快訊／士林雙子星大樓9F深夜「火舌竄出」！多人受困待援　警消馳援灌救

iM短影「聲林海選最終章」5位進棚正式選手出爐！

澳門球員抗議棄賽世界盃　足總盃「不防守」雙方狂進39球

鯨魚遭活活斬尾…拖斷肢海中漂流　拼命掙扎卻只能往海底沉下去

《平論無雙》大咖力挺！平秀琳邀名嘴分析2020大選

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

財經熱門新聞

大同股東會爆發全武行　市場派拉..

勞保老年年金只能領到80歲？

謠言！富士康駁斥撤資　鴻海4點..

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

景氣差？全台有667人放無薪假

影／全家創辦人愛逛日本唐吉軻德..

影／全家便利商店會長潘進丁帶隊..

南投女婿郭台銘　夫人將南投同框

小心被A假！3分鐘讓你搞懂「加..

路透：陸晶片業技術落後、製程發..

Google台灣總經理陳俊廷升..

郵局不能領200元了！中獎發票..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

威力彩今頭獎上看5.8億　雙贏..

更多熱門

相關新聞

康是美再推「MEN GO SHINE」

康是美繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後，今年再創市場先例，推出全新5人團體「MEN GO SHINE」。這個團體是1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成，同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練，最後由這5位脫穎而出組成「MEN GO SHINE」

綠打兩岸牌　國台辦四句話回應

統一超前五月營收突破千億大關　受惠聯名帶動零食業績成長二成

陸媒：別把國台辦能解決的問題搞到國防部

魏鳳和談台灣問題　港媒：警告美國意味濃

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

網瘋傳「姊夫睡了女友」鬧婚禮　賓客：八點檔

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

超商來正店員　他每天買拿鐵多糖

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆娘洗臉

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面