女神天團讓你Men Go Shine　康是美率先搶攻男性彩妝商機

▲看好彩妝市場成長強勁，康是美今年率先推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」搶攻男性市場，以彩妝服務作為經營的差異化亮點。

記者林淑慧／台北報導

統一搶攻彩妝商機再下一城。繼統一美麗事業董事長高秀玲親自打造的彩妝男神天團「SHINE」後，康是美再創市場先例，推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」，由女性時尚彩妝師為男性顧客駐店服務，周末也將在中南部舉辦封館活動，搶攻男性保養及彩妝商機。

越來越多男性消費者開始追求更有型的自己，統一美麗事業董事長高秀玲親自策劃打造「MEN GO SHINE」並全程參與封館活動規劃，希望再次透過創新模式，展現男性消費者內外兼美的自我風格。

請繼續往下閱讀...

▲統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃，今年率先推出全新五人團隊「MEN GO SHINE」搶攻男性市場，以彩妝服務作為經營的差異化亮點。（圖／記者林敬旻攝）

康是美表示，今年推出全新5人團體「MEN GO SHINE」，由1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成，上周六（15日）已在台北市府轉運站「時代門市」舉辦首波封館活動，不僅康是美總經理黃玉真親自盯場，連集團內統一超商總經理黃瑞典也低調現身，足見集團對美妝事業的重視程度。

彩妝市場到底有多夯？以康是美內部銷售統計為例，近三年來，其彩妝業績年年成長超過二成，消費客群以15至20歲成長最快，主流客群具有愛嚐鮮的特性，推升新品銷售量是既有品的三倍；黃玉真指出，男性消費者對保養及彩妝的品牌忠誠度更高，也成為眾家業者的兵家必爭之地。

▲MEN GO SHINE針對男性最關心的體內環保、頭髮造型、臉部保養、立體修容、眼神塑造，分別由藥師及4位彩妝師親自為入場的男士服務。（圖／康是美提供）

另外，康是美也觀察，位於交通轉運站、辦公商圈及百貨商圈的門市，其彩妝銷售成績優於一般門市，因此為了滿足商圈消費者的需求，「SHNIE美妝概念店時代門市」的美麗類商品占整體比重高達七成，其中超過五成是彩妝商品。

康是美表示，接下來連續三個週六的下午將再舉辦3場封館活動，其中2場在高雄夢時代的時尚1號(6/22、7/6)，另一場在台中逢甲商圈的新逢星門市(6/29)。每場都會邀請神秘嘉賓分享他們成為型男的秘訣，現場除了為男士提供5大服務，並將展示最新引進的男士商品，未來也將持續從全球各地引進更多男士品牌，詳情請上康是美官網。