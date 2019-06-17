影／超耿直小五生！作文吐槽老師「不會談愛情」：29歲還沒女友

大陸中心／綜合報導

山東臨沂五年級的趙同學近日在作文中，「吐槽」老師單身，「特點是脾氣好，缺點是不會談愛情，29歲還沒有女朋友，我們都擔心他這輩子沒有女朋友了。」作文最後，該位同學還說希望能得到高分，讓該名老師哭笑不得，留下評語說「讓您老人家操心了」。

▲作文內容。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，小趙在題目《一個熟悉的人》的作文中寫道，「我的老師身材不算高，也就一般，是一個大肚男，眼睛很明朗，頭型很牛、很好看不胖」、「特點就是脾氣好，一般不生氣，也不打人」。

▲男老師也直言想找女友。（圖／翻攝自梨視頻）

小趙接著寫說，「缺點就是不會談愛情，29歲還沒有女朋友，我們都擔心這輩子沒有女朋友了」、「雖然老師很開朗，學習好，全身就這麼一個缺點，沒有辦法。我們也是想有一個女老師」。作文最後寫道，「在此我祝願老師早日找到女朋友」、「帥氣的老師少減點分，求求了，給您跪下了」。

該位男老師表示，內容應該是據學生們日常觀察的，剛看完時覺得有點想笑，還產生了找女朋友的想法，「適合自己差不多就可以了」。他還透露，小趙這位小學生成績一般，平時的性格挺開朗挺幽默的。

網友紛紛評論稱，「這個小學生肯定是有女朋友了，哈哈哈」、「這孩子以後就是情聖了吧」、「真是為老師操碎了心」、「連小學生都懂愛情了」。

▼ 該位男老師在微信朋友圈的發文。（圖／翻攝自梨視頻）