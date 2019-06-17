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影／鴻海生產據點遍佈16國　富士康：撤離大陸為不實訊息

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記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

中美貿易戰持續延燒，富士康科技集團今（17）日針對坊間流傳「富士康撤離大陸」之訊息，透過微信公號發佈正式聲明，表示相關流言均為不實信息，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，強調無撤資現象發生。

▲富士康科技集團今（17）日針對坊間流傳「富士康撤離大陸」之訊息，透過微信公號發佈正式聲明，表示相關流言均為不實信息。（圖／路透）

▲富士康科技集團今（17）日針對坊間流傳「富士康撤離大陸」之訊息，透過微信公號發佈正式聲明，表示相關流言均為不實信息。（圖／路透）

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近期有關富士康科技集團的市場訊息眾多，依據彭博資訊報導，富士康科技集團半導體業務部門負責人劉揚偉表示，若有必要，鴻海有足夠能力在中國大陸以外地區生產所有銷往美國的iPhone手機。

身兼鴻海新任董事候選人的劉揚偉，上周也在鴻海法說會上指出，由於美中貿易衝突升高且未來情況益發難以預測，因此若蘋果有必要調整生產，富士康將全力支持蘋果，目前鴻海生產據點遍布16國，除大陸以外的其他據點約有25%以上生產力，蘋果如有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。

▲▼鴻海S次集團總經理劉揚偉於鴻海法說會上指出，鴻海生產據點遍布16國，除大陸以外的其他據點約有25%以上生產力，蘋果如有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海S次集團總經理劉揚偉於鴻海法說會上指出，鴻海生產據點遍布16國，除大陸以外的其他據點約有25%以上生產力，蘋果如有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。（圖／記者湯興漢攝）

富士康科技集團微信公號的正式聲明如下：

一、相關流言均為不實信息，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。

二、作為全球化運營企業，秉持長期、穩定、發展、科技、國際的經營宗旨，富士康自1988年投資大陸，31年來伴隨改革開放步伐，與大陸共同發展成長；未來，富士康仍將持續紮根大陸，深耕發展。

三、長期以來，富士康都將大陸員工視作集團最寶貴的財富，結合集團雲、移、物、大、智、網+機器人轉型方向，持續推動集團人才本土化、本地化、年輕化，助力大陸產業工人轉型升級。

四、針對近期個別自媒體刻意曲解事實、惡意抹黑富士康的行為，我們將保留通過法律手段維護集團形象及利益的權利。

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關鍵字：富士康,大陸,撤資,劉揚偉,聲明

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