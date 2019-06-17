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瑞銀示警：中美貿易戰達成協議機率僅15%　美元兌人民幣將破7

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▲▼瑞銀助富豪逃稅遭罰51億美元。（圖／路透）

▲瑞銀預估中美雙方達成協議機率僅只有15%。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

中美貿易戰持續延燒，川普跟習近平能否在6月底的G20高峰會中舉行川習會成為市場關注焦點。瑞士銀行今天(17日)預估，中美雙方達成協議的機率僅15%，更預測未來3個月美元兌人民幣將升至7。

瑞銀今天公開下半年投資展望，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國大陸策略師鄧體順指出，貿易戰可能會有3種結果，一種是協議不成，兩國經濟不慍不火，這機率約50%；第二種是G20結束後，美國不再加徵關稅，緊張情勢稍緩，雙方重啟談判，機率約15%。

請繼續往下閱讀...

最糟的情況是，雙方談判破裂，美國對其餘的大陸進口商品都加徵關稅，兩國經濟都受到嚴重衝擊，此機率有高達35%，同時也會讓人民幣面臨壓力，未來3個月美元兌人民幣恐升至7，上一次美元兌人民幣匯率「破7」，還是在2008年全球金融危機前。美國屆時也可能降息，目前市場預估未來12個月到18個月，聯準會可能降息4次。

瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫則指出，因為目前美國基本面還不錯，未來幾個月全球經濟陷入衰退的可能性小，瑞銀預估今年底前美國聯準會應該不會降息。

台灣是否會降息？瑞銀也認為，預期台灣央行不會降息，降息對台灣經濟挹注不大，唯一要要注意中美貿易戰升溫，尤其台灣有6成產業跟半導體、硬體相關。台股部分，目前進入股利發放旺季，外資目前仍青睞台股的高殖利率，短期內採中性看待。

市場也好奇，香港《逃犯條例》修法抗爭激烈，是否衝擊香港經濟跟股市？陳彥甫表示，短期對香港房產及消費有一定程度的衝擊，但長期來看對經濟影響不大，而且香港政府已經讓步，今天港股有明顯反彈。港股中有3分之2是在香港上市的大陸股票，建議短期可減碼「香港本地」的股票。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：中美貿易戰,瑞銀,人民幣,香港

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