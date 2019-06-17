長榮航空服員醞釀罷工　第2次勞資協商會前會下午登場

▲長榮勞資雙方將於下午進行第2次協商會前會，工會稍早到勞動部陳抗，期盼勞動部能公平、公正處理。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

長榮空服員罷工正在醞釀中，勞資雙方今（17）日下午將舉行第2次協商會前會，針對會議程序的主持人、是否直播等細節進行討論，而工會稍早也赴勞動部開裁決庭，期盼能公平、公正處理，勞動部對此表示，目前正進行調查中，並依法做成裁定。

勞動部10日邀約勞資雙方進行協商會前會，敲定20日舉行第1次協商會議，但對於議事程序的主持人、直播與否，尚未達成共識，因此今天下午將展開第2次會前會，就上次討論未有結果的提案事項繼續討論。

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桃園空服員職業工會稍早到勞動部前陳抗，針對長榮公司5月內部公告「停發年終、年度調薪，罷工起3年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限」。工會表示，此舉有違反《工會法》第35條，構成不當勞動行為，希望勞動部能公平、公正處理。

勞動部指出，工會針對公司有違法疑慮的行為，已送勞動部不當勞動行為裁決委員會，不過有關裁決的進行，裁決委員會將依《勞資爭議處理法》進行調查，於法定期間內完成所有調查程序，並依法做成裁定。

長榮航空空服員取得合法罷工權後，今天在勞動部積極協助下，今天展開第2次協商會前會，勞資雙方再度交鋒。勞動部再次呼籲，勞資雙方都應拿出最大誠意與耐心來協商，尋求公司、工會及旅客三贏的解決方案。​