「域動行銷」搶先業界　提供跨五螢全方位觸及

▲ 域動行銷推出「跨五屏全媒體服務」，一次性觸及廣告受眾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

數位化時代逆襲，根據調查顯示，人的一天有70%時間都會接觸到螢幕，不論是手機、電腦、平板，甚至是行走在路上、在便利超商，各種大小螢幕充斥著我們的生活。以往傳統媒體與數位媒體各自為政，導致傳媒只能對大量消費者播放廣告，而數位媒體大都只能針對消費者的3C產品投遞廣告，但在媒體使用碎片化世代，當兩者合作的話，將產生廣告加乘效果。因此許多家外傳媒逐漸轉變思維與數位媒體結盟，期望共創媒體新世代，捕捉消費者全部注意力。

域動行銷自有數據平台【HOLMES DATA福爾摩斯數據管理平台】，運用多方數據資料，經過分析、整合，實現「數據混血」承諾。域動數據資料加上家外媒體「場域」特性，不僅讓消費者在手機及電腦上看到廣告主想傳遞的訊息，於戶外路途中不使用3C情況下，也能看到產品宣傳，加深品牌印象度，不再侷限於任何螢幕及時間。

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另現今AI技術也越來越發達，家外媒體的數位螢幕看板，可以透過人臉辨識出簡單的基本特徵並記錄下來，搭配域動行銷專業數據分析團隊，分析出消費者基本特徵並貼上興趣標籤，在未來期望可以對消費者在對的時機、對的場域，投遞更加精準的廣告，提升效益。

域動行銷2019年服務再升級，搶先業界提供唯一家外媒體廣告投遞數位化、唯一橫跨五屏全媒體服務，更成為唯一360度全面覆蓋消費者大小螢幕。透過跨五屏全方位觸及消費者，並從海量資料中，提取出精準受眾，或是在多個受眾中找出相同興趣標籤，並藉此播放相同廣告，利用低成本，達到一次性的觸及，獲得雙倍效益。