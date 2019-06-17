影／鴻海股價連七紅　郭董股東會告別秀前外資回補6474張

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

全球最大電子代工製造服務龍頭鴻海集團，今（17）日盤中股價持續翻紅，在外資近期連二買、回補6474張帶動下，鴻海近期股價出現連七紅走勢。

鴻海股東會將在本周五（21日）登場，將是郭台銘最後一次以董事長身份出席股東大會，堪稱是郭董退出江湖、轉換跑道從政的告別秀，會中擬通過發放現金股利4元、報告發行公司債，並將改選董事，而郭董與阿土伯等資深股民的互動，也將成為關注焦點。

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▲鴻海股東會將在本周五（21日）登場，將是郭台銘最後一次以董事長身份出席股東大會。（圖／記者張一中攝）

今年鴻海改選董事案的候選人包含郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青及戴正吳，以及三名獨立董事，分別為王國城，郭大維及龔國權。外界預估，郭董接班人以呂芳銘及劉揚偉的出線機率較高。

中美貿易戰持續延燒，法人分析表示，鴻海目前擁有十六個國家的工廠，有能力透過全球佈局維持既有訂單，並受惠於轉單效益，預估鴻海未來偏向於「質的成長」，並以股東權益極大化為優先。

▲鴻海上周舉行法說會，九人小組承諾鴻海未來配息率將不低於四成，並表示股價若異常下跌，將採取實施庫藏股因應。（圖／記者湯興漢攝）

另外，鴻海上周舉行法說會，九人小組承諾鴻海未來配息率將不低於四成，並表示股價若異常下跌，將採取實施庫藏股因應，法人據此上調鴻海2019年營收預估，由原先的5.471兆元上修至5.556兆元、年增4.9%，每股稅後純益（EPS）上看 8.15元。