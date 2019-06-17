全台放無薪假人數攀到667人　2家公司一口氣多上百人

▲根據勞動部統計，全台實施無薪假共有18家企業、實施人數達667人。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（17）日公布最新無薪假統計，全台實施無薪假共有18家企業，實施人數667人，較上期增加41人。勞動部表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至今（2019）年6月15日，全國實施無薪假的事業單位共有18家、影響人數達667人。此外，與上期（今年5月31日）實施家數共22家，影響人數626人相比，累計減少4家，實施人數增加41人。

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從行業別進一步分析，這次實施無薪假的18家事業單位中，「金屬機電工業」共有5家、實施人數512人，「資訊電子工業」也有1家、實施人數10人，而「化學工業」則有1家、實施人數5人，其他類別也有11家、實施人數140人。

勞動部官員表示，雖然本期實施的事業家數減少，但人數卻反而增加，主要是有兩家事業單位實施逾百人所致，其中一家是本期新增，另一家則為原先實施，未來將會持續觀察。

根據「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，需有書面約定書，包括工時、實施期間等，避免所謂的勞資爭議，各縣市勞政機關也會進行查證。勞動部官員指出，雇主若片面實施，少給員工薪資，可依法開罰2萬至100萬元。