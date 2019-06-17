加密貨幣前景看好　比特幣漲破9000美元大關

▲比特幣（Bitcoin）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

受到臉書（Facebook）即將推出數位貨幣以及市場人士認為加密貨幣可望被主流金融採用的影響，比特幣（Bitcoin）今（17）日早盤漲破9,000美元。

據《彭博》報導，比特幣上週五（14日）尾盤漲幅高達7.4％，其價格近期持續飆漲，截至東京時間今日上午8:49，比特幣價格已經來到9,006.55美元，正式突破9000美元大關。而其主要競爭對手也跟著攀升，像是萊特幣上漲5.9％，以太幣上漲4.5％。

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報導指出，比特幣今年以來已經上漲超過130％，彭博銀河加密指數」（Bloomberg Galaxy Crypto Index）幾乎翻了1倍。日前《華爾街日報》曾報導，外傳臉書計畫將於17日推出自己的加密貨幣，資金正因此流向比特幣。

其實《華爾街日報》早在今年5月初就報導過臉書有這樣的計畫，知情人士指出，這項加密貨幣計畫已經研發一年多了，代號為「Project Libra」，用戶將可利用這套加密貨幣來進行交易、轉帳。消息人士指出，臉書的加密貨幣計畫傳出已經獲得10多家公司支持，類型有金融和電商等，其中包括Visa、萬事達卡（Mastercard）、線上支付平台 PayPal和叫車服務優步（Uber）等知名公司，消息人士指出，這些公司將分別投資至少1,000萬美元給管理這個加密貨幣的公司。