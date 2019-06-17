中了跟郭台銘當鄰居！威力彩今頭獎上看5.8億　雙贏樂今上市

▲威力彩今天頭獎上看5.8億元。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

威力彩已經連摃30期，今天（17日）頭獎上看5.8億元，是今年最高頭獎！明天（18日）開獎的大樂透也已6連摃，頭獎獎金上看2.1億元，大樂透端午加碼的「100組100萬元」還有22組未開出，明天仍會繼續加開；還有新的刮刮樂今天「雙贏樂」也同步上市。台彩指出，高頭獎加上端午加碼續開獎項，許多投注站買氣比平常多了5成。

威力彩今年2月28日在台中開出5.2億元的高額頭獎後，頭獎連摃期數已高達30期，今晚開獎的威力彩，頭獎上看5.8億元，是今年度的最高頭獎，吸引許多民眾集資包牌，就是要增加彩券的中獎機會。

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若幸運中了5.8億元，可以做些什麼呢？最近超熱門的網紅影片「史上最貴開箱 郭董豪宅」，外傳郭台銘以總價5.5億元入手位在信義區的百坪豪宅「信義富邦－國際館」，若幸運獨得5.8億元威力彩頭獎，就可以買下信義富邦和首富當鄰居。

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至上週五（14日）止已實施6期，累計已開出78組100萬元的加碼獎項，民眾仍有22組端午百萬獎的中獎機會。端午加碼加開獎項即將於本週五宣告落幕，明天是倒數第二期的開獎。

根據台彩的資料統計，端午「100組100萬元」加碼活動前6期共計加開363組獎號，以每組各6個獎號計算，01~49等49個號碼理論上應該平均各開出44.4次，實際上，開出最多次的熱門球號前三名依序為22號（55次）、03號（54次）、18號、21號、25號（各53次）；而最不常開出的冷門球號前三名則為39號（31次）、11號（33次）和41號（34次）。

今天全新刮刮樂「雙贏樂」也同步上市，每張售價100元，完全顛覆以往刮刮樂「對中越多、獎金越高」的既定印象，共有4個獎項、8種中獎方式，依「您的號碼」對中「中獎號碼」的個數決定中獎獎金，總中獎率29.93%，最高獎金10萬元多達200個，總獎項超過104萬個，就算「全部都沒對中」也可得到最高獎金10萬元，在開賣前已經引起轟動。

►影／沒刮中也有獎金！ 新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

▼新款刮刮樂「雙贏樂」今天上市。（圖／記者戴瑞瑤攝）