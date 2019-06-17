暑假出國玩！4張最夯哩程信用卡出爐　不只換機票還能兌換飯店

▲出國不只現金回饋卡，也可善用哩程信用卡賺機票。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

又到了暑假出國旺季！出國時除了現金回饋卡外，許多旅遊達人也會使用哩程信用卡。聰明的哩程玩家，通常會選定1-2張哩程信用卡集中消費，且累積哩程不只能侷限在機票兌換，也能換飯店、租車等。

目前市場上最夯的4張哩程信用卡，分別是「國泰世華亞洲萬里鈦商卡」、「台新國泰航空翱翔鈦金卡」、「星展飛行世界卡」跟「花旗寰旅世界卡」，但民眾在挑選時可要特別注意年費。

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若以年費較低的哩程卡來挑，年費最低是1800元的「國泰世華亞洲萬里鈦商卡」，在國內一般通路刷卡，每25元累積1哩，若在指定通路消費，例如KKday、歐洲火車自助旅行專家「飛達旅遊」、國泰航空、台灣虎航等，則可享哩程加速器15元1里的回饋。

而以年費約2000元到3000元的哩程卡來比較，「台新國泰航空翱翔鈦金卡」是國內消費每25元能累積1哩，海外消費最低有機會到5元1里回饋，是目前市面場上回饋最高的哩程信用卡；「星展飛行世界卡」國內消費只要18元就能累積1里；「花旗寰旅世界卡」，20元刷卡金額能累積1里，在哩程未轉換至哩程獎勵計畫前均永久有效，也相當適合新手累積。

除此之外，累積哩程不是只能侷限在機票兌換，以哩程計畫「亞洲萬里通」來說，除兌換機票外，也能夠兌換各國飯店、租車，及體驗行程。並透過「亞洲萬里通」旅遊夥伴，新台幣每40元即可賺取1「亞洲萬里通」里數，包含：AsiaYo特色旅宿平台、奧丁丁體驗行程、Niceday玩體驗等。此外，搭配哩程卡支付住宿與行程的費用，還可再賺取一重銀行刷卡哩程回饋。

舉例來說：透過「亞洲萬里通」訂房網「AsiaYo」預訂三晚1萬8969元的住宿，可獲得474里數，再搭配哩程卡，以市面上最低5元1里的「台新國泰航空聯名卡」計算的話，可再賺進3794里數，這樣從「銀行」與「訂房網」共賺入4268里數，可兌換大阪/首爾機場接送，或逼近單程台北香港經濟艙機票兌換所需里數（單程7500里數）。

▼ 4張哩程信用卡比較，資料仍以各銀行公布為主。（圖／記者戴瑞瑤製表）