Google台灣總經理陳俊廷升任大中華區總裁　繼任人選待補

▲Google台灣總經理陳俊廷 （Stanley Chen） 即日起升任為Google大中華區總裁。（圖／Google提供）

財經中心／綜合報導

美國科技巨擘Google台灣區人事異動！Google今（17）日表示，Google台灣總經理陳俊廷 （Stanley Chen） 即日起升任為Google大中華區總裁，負責大中華區的銷售和營運，他將駐點於上海，而Google也即將招聘台灣總經理的繼任人選。

陳俊廷即日起擔任Google大中華區總裁，負責Google在中國大陸、台灣、香港的銷售業務與營運。Google表示，陳俊廷先前出任Google台灣總經理的8年在職期間，成功帶領台灣團隊締造出驚人的成長，並協助將Google台灣擴大為更堅強、有活力的區域據點。

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Google指出，陳俊廷在台灣和亞洲擁有豐碩的高科技銷售行銷經驗，曾分別擔任銷售、業務開發和專案行銷等領域的管理要職。於2011年加入Google前，他曾任職於蘋果公司，擔任台灣分公司業務協理和亞洲區校園業務主管，並憑藉其傑出的零售通路和企業市場策略，讓蘋果公司在台灣市場快速成長，達到多項高營收目標。陳俊廷亦曾於英特爾公司擔任亞太區專案行銷經理，和台灣愛立信公司業務經理等職務。

陳俊廷畢業於國立台灣大學經濟學系，一直以來致力於協助台灣數位產業的發展，除了出任台灣網路暨電子商務產業發展協會 (TiEA) 理事外，他目前也擔任AAMA台北搖籃計畫的創業導師。