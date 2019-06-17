三顧轉型生醫有成　軟骨細胞治療第3季挹注營收

▲三顧股東會由董事長胡立三主持。（圖／三顧提供）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）今天（17日）召開股東會，由董事長胡立三主持，並宣布今年與義大醫院正式合作遞出軟骨細胞治療、皮膚細胞治療，預計在今年第3季以後可望為生醫部門挹注營收，胡立三表示，目前計畫將與近10家的醫學中心合作，預計在完成醫院內部行政程序後，陸續公布合作時程。

三顧從代理銷售電子零件轉型進入生醫產業，投入再生醫學領域，旗下細胞軟骨層片的治療技術，目前全球只有日本東海大學的佐藤教授取得日本政府的核准，可在日本正式施行，該療程在日本收費高達400萬日幣（約116萬台幣）。

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胡立三表示，該技術可以修補軟骨缺損，等於提供病患除了人工關節置換手術外的另一項選擇，並取得日本東海大學佐藤教授的指導與合作，未來在台灣醫院的前幾例手術，佐藤教授將親自出席指導，而且這項技術將成為國內特管法通過後，打開與國外生技技術同步執行的先例。

胡立三說明，軟骨細胞治療來自日本的高端細胞組織工程技術，包括細胞層片的製造，以及外科手術的執行細節，並在長達兩年的時間內，三顧派遣多位技術人員，前往日本實驗室完成製作認證訓練，更在國內完成具有製造細胞層片的實驗室，還與國內多位骨科權威，以及日本東海大學佐藤教授完成技術討論，幾乎把整個在日本執行的細節複製到台灣。

同時，三顧今天召開股東會，董事長胡立三在會中宣布，今年與義大醫院正式合作遞出軟骨細胞治療、皮膚細胞治療，預計在今年第3季以後可望為生醫部門挹注營收，雖然目前尚未定價，但預期將低於日本單價，而目標不僅是完成特管法的送審，並將與國內的教學醫院做進一步的合作，以取得藥證為主。