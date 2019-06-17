Smart智富／用台股ETF連結基金自動化投資



文／Smart智富雜誌 呂郁青

小資族想投資ETF（指數股票型基金），卻礙於資金不夠，又沒有時間盯盤，現在有了新選擇，元大投信推出國內首創台股ETF的連結基金，可以透過基金平台定期定額投資，最低門檻只需要3,000元，可以設定加減碼、停利／停損，還可幫你把配息自動再投入。

元大投信共推出3檔ETF的連結基金，連結標的各為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）與元大富櫃50基金（006201）。

元大台灣50是台股上市公司市值最大50檔股票的ETF，每一季會自動為投資人汰弱留強，留下最強的50檔股票，適合想追求長期成長的投資人，若在2003年6月25日成立買進1萬元持有至今，在配息配股的加持下，現在已經變成2萬2,541元，報酬率高達225.41%。

而元大高股息則是從台灣50和中型100成分股中，挑出30檔標的，預估1年現金股利殖利率，由高到低排名選出前30的股票，並用殖利率決定權重，適合想領息的穩健投資人，從2008年以來，平均每年現金股息殖利率4.45%，比起目前1年期定存1.04%，高出3倍多。

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元大台灣50、元大高股息這兩檔老牌ETF受益人數分別都接近10萬人，也是許多存股族最愛的標的。不過，對小資族來說，買進1張的門檻不低，元大台灣50股價78.2元（2019年5月20日收盤價），1張要7萬8,200元，而元大高股息股價25.7元（2019年5月20日收盤價），較為親民，但1張仍要2萬5,700元。

元大富櫃50基金是櫃買指數中市值最大的50檔股票，2011年成立，股價11.78元（2019年5月20日收盤價），是訴求想投資上櫃股票，又不知道怎麼挑選股票的投資人。

投資人直接在證券市場買進1張ETF，資金門檻較高，因此元大投信推出ETF的連結基金，讓投資人可以從基金平台買進，把門檻降得更低，單筆投資只需1萬元，定期定額投資則降低到3,000元，就算是小資族也有辦法投資。

ETF連結基金的意思是，該檔基金只投資1檔ETF，基金要有90%以上的資金投入該檔ETF，剩下約10%則是因應投資人申贖的現金，所以買進ETF的連結基金等於是買進這檔ETF。

投資人最擔心的是，連結基金只有90%投資ETF，績效會不會變差？透過連結基金投資ETF會不會多出一層費用？

元大投信解釋，90%是指下限，會視情況調整，只會增加不會減少。而且，當投資人買進連結基金，基金持有的ETF可以出借，會多出一筆借券的收入，加上法人大量買進的手續費成本會低於投資人自己買進，因此，對投資人來說，持有ETF或是投資ETF的連結基金，兩者的績效會非常接近，不會相差太多。

至於費用則可以拆成3塊來看，對投資人來說，不管是直接買進ETF或是投資ETF連結基金，共有3大類費用：1.經理費；2.保管費；3.手續費。

在經理費方面，ETF是從淨值內扣，而連結基金在投資ETF部分，不會再重複收取，因此兩者沒有太大差異。

保管費用則有2筆，一為0.035%，再加依據金規模收取0.01%～0.02%的費用，投資ETF連結基金略貴了一點。

至於手續費，因投資ETF是在券商平台下單，以0.1425%計費，而大多數電子下單都是5折，也就是0.0713%，再加上交易稅0.1%；但ETF連結基金是在銀行、基金超市平台或是投信購買，手續費則在0%～4%左右，依不同優惠方案而定，ETF連結基金與直接購買ETF互有高下。

總結上述3種費用，買進ETF連結基金會比直接買ETF多出約0.01%～0.02%的成本。

不過，透過基金平台申購卻有比直接從股市買進ETF所達不到的功能，以元大投信的基金平台為例，投資人可以事先設定加減碼條件，例如比前一次扣款的股價少1元就自動加碼，不用時時盯盤就可以自動逢低加碼，還可以設定停損、停利，當投資報酬率達到預設的比率，就自動幫你賣出。

另外，要達成複利效果，就一定要把配息再投入，ETF連結基金有提供「不配息」級別，就等於是幫投資人自動把配息轉買基金，滾出複利的雪球。

元大投信表示，雖然現在也有券商提供定期定額投資ETF，也有券商提供盤後零股買進，但是功能較為簡單，只能設定固定日期扣款，沒有提供加減碼、自動停損／停利，以及配息再滾入等功能。

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