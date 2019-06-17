18年沒配息！大同股東會衝突中通過承認去年財報　首案公司章程遭否決



▲大同公司今（17）日上午舉行股東會，股東出席率高達95.4%。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

已經18年沒配息且旗下子公司負面消息不斷的大同（2371），今（17）日上午舉行股東會，由大同董事長林郭文艷主持開場，要求「保護好票箱」，台下股東們抗爭依然不斷，一度爆發激烈衝突，除了現場桌椅遭推翻，甚至意圖衝上主席台。而目前最新狀況為通過第一案關於去年營業報告書及財務報表最新投票結果，但沒想到在1案修訂公司章程，公司派僅獲得46%同意票、反對票達48%、另有近5%棄權，出現在「公司章程修訂」就遭否決未通過的窘境。

根據了解，今日大同股東會股東出席率高達95.4%，若不包括地區因素以及持有股數較少的幽靈股東來看的話，出席率可以說是史上最高。而今日首案公司派所提的修訂背書保證施行辦法提案，市場派強力反對，表決結果也是未通過，市場派認為，如依照這樣的投票結果，解任獨董案，市場派的贊成票數應該也會高於公司派。市場股東說，但因為出席率異乎尋常地高達95.4%，過半的門檻被拉高，所以贊成解任案的票數即使比較高，卻無法達到過半數的門檻，解任獨立董事提案還是會被做掉，直指大同「耍奧步」。

股東會中，三度爆發肢體衝突，光是承認事項第一案，107年度營業報告書及財務報表，表決近10分鐘才結束，股東會中承認事項第一案為107年度營業報告書及財務報表，以同意票53.48%表決通過；第二案為107年度虧損撥補，去年稅後淨損為106.42億元，待彌補虧損為102.43億元，以特別盈餘公積102.43億元彌補虧損後，已無待彌補虧損，表決以53.76%通過。不過，提請討論案第一案的修訂公司章程，以及第二案的修訂公司取得或處分資產處理程序，都沒有通過。

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在股東們激情控訴後，進入總計七案的討論案，沒想到在第一案修訂公司章程，公司派僅獲得46%同意票、反對票達48%、另有近5%棄權，出現在「公司章程修訂」就遭否決未通過的窘境。

▼大同股東會現場狀況。（圖／翻攝自市場派股東蔡玉真臉書直播）



股東會過程中，有位40年的股東指出，大同已經有18年沒有發放股利，比債比高達78%，令她十分感慨；也有股東指出，無法讓公司賺錢，經營層應該宣布下台。

市場派今日抗爭要求大同將三席獨董分別解任，但公司派也同步提出「委託外部專業人士進行專案查核」的議案反制；原本外界預期市場派將進行冗長發言及表決大戰，沒想到一開場，就上演全武行，對此，董事會包括林郭文艷等人暫無正面回應。而今日總共有七案要投票，其中第五、六、七案關係到獨董改選，受市場關注。

大同去年以來衰事不斷，除了子公司華映、綠能因聲請重整、債務協商，進而雙雙下市，也拖累另一子公司尚志半導體（3579），因淨值轉負，6月26日將下市。同時已下市的華映、綠能持續拖累大同業績，大同自結5月合併營收僅26.19億元，較去年同期大幅衰退51.39％；前5月合併營收135.62億元，年減幅度同樣達50.13％。

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