週一上班日小確幸！　LINE推「貝蒂娃娃」免費主題

▲LINE推「貝蒂娃娃」免費主題。（圖／翻攝LINE官方／下同）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣官方今天（17日）推出貝蒂娃娃（Betty Boop）的紅粉愛心免費主題限時下載，整體以大方紅粉底色搭配滿滿愛心為主，從即時起到日本時間6/20 10:59止，都可以下載免費體驗3天，可以說是週一上班日的小確幸。

貝蒂娃娃是由美國動畫師馬克思·弗萊舍與其它動畫師格里姆·納特威克的協助，共同創造的一個動畫人物，最早出現在20世紀30年代的「Talkartoon」和「貝蒂娃娃」系列電影裡，由弗萊舍工作室出品、派拉蒙電影公司發行，最初貝蒂娃娃是以一個性感的標誌為構想的原型。

睽違已久，繼「小飛象DUMBO」之後，LINE台灣官方這次推出的是貝蒂娃娃（Betty Boop）的紅粉愛心免費主題，下載時間從即時起到日本時間6/20 10:59止，並且可以進行試用體驗3天，喜歡貝蒂娃娃的朋友趕緊手刀下載。

LINE這次推出的貝蒂娃娃（Betty Boop）的紅粉愛心主題，整體以大方紅粉底色搭配滿滿愛心為主，還有經典的貝蒂娃娃大頭，以及貝蒂的週邊小物作為選項清單，可愛又迷人的形象深植人心，可以為週一上班日帶來滿滿的小確幸。

同時，LINE官方提醒，主題的部分畫面設計可能因為使用的LINE版本及裝置機型而異，並且在iOS裝置套用主題後，LINE的動畫面仍將維持預設的綠色畫面，此外，使用舊版本的LINE或部分作業系統時，有可能無法成功安裝主題。