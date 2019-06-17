「要先熄火」臭臭鍋店員笑搖頭...酒精膏一加「下秒悲劇了」　全場嚇傻

▲沒想到一頓飯變成驚魂記。（圖／李小姐授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「沒常識，難道沒看過電視嗎？」一名李姓女網友全家人昨晚到基隆某間臭臭鍋用餐，由於酒精膏快燒完，他們請店員幫忙補充，並提醒要先熄火再動作；沒想到對方不聽，在加的同時火苗瞬間上竄，下秒就爆了，幸好酒精膏只剩一點點，否則後果不堪設想。

李小姐在「爆料公社」還原始末，昨晚他們4大2小吃到一半時，發現酒精膏快沒了，加上他們剛好坐在風口下，東西都還沒滾，所以就請店員幫忙加一些。

眼看店員打算直接倒入酒精膏，李小姐立刻出聲提醒，「鍋裡還有火」，但對方說沒關係，而她根本來不及阻止，悲劇便在眼前上演，「我看著火沿著他倒的往上燒，下一秒就爆了，正在用餐的人都嚇了一跳，我下意識抱著我的女兒，非常生氣，還好我們都沒事，不過卻受到很大的驚嚇，也慶幸酒精膏裡只剩下一點點。」

▲火鍋示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

李小姐不禁怒道，「已經跟你說火要先熄，結果你不聽，爆了才一直在那邊對不起，為什麼店家沒有做好訓練人員的責任？如果今天你拿全新的酒精膏來倒，不知道會有多恐怖，我的家人跟我的小孩會怎樣我真的不敢想像。」

讓她更氣的是，沾醬碟上的火明明尚未熄滅，店家竟問要不要繼續用餐，「態度真的不好到爆。」而網友們看完也超剉，「這種白痴店員好像還不少，所以使用酒精膏的店我現在都不敢去」、「想死不要拖人好嗎...白目店員」、「什麼時候了，該換瓦斯爐或電瓷爐了！賺錢重要生命安全更重要，這也算是職業道德吧」、「正確做法應該是直接換個已經加滿的新底座，而不是直接加酒精膏」。

還有類似經驗的網友指出，「我也有一次遇過工讀生直接加酒精膏，X的嚇死我了，雖然沒事情但後來完全驚嚇到沒心情吃東西，走之前我還跟老闆娘講這樣真的不行，以後不會來吃了，然後老闆娘卻是一臉無所謂的態度。」

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