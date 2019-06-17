影／桌椅都被推翻！大同股東會一開場..股東全怒了　還有人衝主席台

記者劉姵呈／台北報導

已經18年沒配息且旗下子公司負面消息不斷的大同（2371），今（17）日上午舉行股東會。今日不僅市場派要求「全面撤換公司派」，連許多小股東也都來參與這次的股東會，表示等著看大同「變天」。今日會議過程不開放直播，但據市場派掌握最新消息，股東會一開場，董事長林郭文艷才剛宣布會議開始，市場派就因對投票時間要求不同，爆發嚴重肢體衝突，上演全武行，現場桌椅遭推翻，甚至有股東意圖衝上主席台。



▲大同今日舉行股東會，不開放現場直播，僅有市場派股東提供的直播畫面。（圖／記者劉姵呈攝）

根據了解，今日大同股東會股東出席率高達95.4%，但大同卻只給2分鐘的投票時間，加上現場動線不佳，市場派股東才會因此爆發激烈衝突。

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林郭文艷開場呼籲股東們「縱使有不同的意見，請股東們理性表達」，並要求開始議程，提出投票時間為2分鐘，但股東們不予理會，不滿要求延長為5分鐘，且拿布條抗議，衝向會場前方推倒桌椅，上演全武行；公司派則是在林郭文豔前方裝上安全檔板，防止市場派向台上丟擲物品。

三圓機構董事長王光祥等市場派日前就提案，要求將三席獨董分別解任，但公司派也同步提出「委託外部專業人士進行專案查核」的議案反制；原本外界預期市場派將進行冗長發言及表決大戰，沒想到一開場，就上演全武行。



▲大同市場派代表蔡玉真出來接受媒體訪問，表示今日將抗爭全面撤換獨董。（圖／記者劉姵呈攝）

不僅場內熱鬧，場外媒體也訪問到了市場派說法，蔡玉真表示，大同已經超過18年沒配息，另外大同也因子公司下市，導致去年創下歷史上最大三百多億的虧損，今天要林郭董事長給一個交代。

另外，大同前董座林蔚山，更因掏空案遭判刑8年定讞，上週發監執行，一連串的負面因素，重創大同公司的業績表現。蔡玉真也直指，林蔚山為何在去年做了一個月，卻可以領九百五十幾萬的董監酬勞。「請問這個計算方式是怎麼計算出來的？因為包括薪酬委員會的，都有違法失職的地方，根本沒有替股東把關的責任！」

大同去年以來衰事不斷，除了子公司華映、綠能因聲請重整、債務協商，進而雙雙下市，也拖累另一子公司尚志半導體（3579），因淨值轉負，6月26日將下市。同時已下市的華映、綠能持續拖累大同業績，大同自結5月合併營收僅26.19億元，較去年同期大幅衰退51.39%；前5月合併營收135.62億元，年減幅度同樣達50.13%。

▼大同股東會，市場派抗議要奪回股東權益。（圖／記者劉姵呈攝）



▲▼大同股東會現場有股東自製扇子表示股東權益。（上、下圖／記者李毓康攝）