影／黃光芹連三爆：韓國瑜疑心病狂...黃文財伴君如伴虎

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高雄市長韓國瑜與資深媒體人黃光芹撕破臉後，黃光芹連日在臉書撰文爆料《你所不知道的韓國瑜》，17日她再爆出，2018年底幫韓國瑜出自傳《跟著月亮走》期間，韓國瑜曾因親信黃文財私下接受黃光芹電訪而大動肝火，痛罵黃文財30分鐘，形容韓國瑜根本是疑心病狂，字典裡沒有「信任」二字，黃文財伴君如伴虎。

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃光芹17日在臉書發表《你所不知道的韓國瑜》系列第三篇，談到去年為韓國瑜出書《跟著月亮走》時，傳言韓國瑜親信黃文財曾經被韓國瑜叫去痛駡30分鐘，後來她才知道，由於採訪過程是由韓國瑜口述，往往只有梗概，無法成文，因此曾經兩度電話補問黃文財，沒想到韓國瑜得知後火冒三丈，對黃文財咆哮「你跟黃光芹說了什麼？!」令黃光芹相當不以為然，「哪有什麼？不過是選戰過程中一路的艱辛。」

「現在回想，韓國瑜根本疑心生暗鬼，黃文財伴君如伴虎。」黃光芹還說，韓國瑜之前說它有別於其他市長不住官邸，更在媒體面前高談闊論說官邸太大，「但事實上，他總是搞神秘，行進間經常換車，至今連他到底住在外面哪裡都不明。

黃光芹形容韓國瑜「疑心病狂」，「疑人、疑事、疑時、疑地、疑物，所在皆疑，連要不要選總統，也大搞障眼法。他無法與人交心，字典裡少了『信任』兩個字，令人遺憾。」

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