　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／黃光芹連三爆：韓國瑜疑心病狂...黃文財伴君如伴虎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜與資深媒體人黃光芹撕破臉後，黃光芹連日在臉書撰文爆料《你所不知道的韓國瑜》，17日她再爆出，2018年底幫韓國瑜出自傳《跟著月亮走》期間，韓國瑜曾因親信黃文財私下接受黃光芹電訪而大動肝火，痛罵黃文財30分鐘，形容韓國瑜根本是疑心病狂，字典裡沒有「信任」二字，黃文財伴君如伴虎。

▲▼韓國瑜前往拜會民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃光芹17日在臉書發表《你所不知道的韓國瑜》系列第三篇，談到去年為韓國瑜出書《跟著月亮走》時，傳言韓國瑜親信黃文財曾經被韓國瑜叫去痛駡30分鐘，後來她才知道，由於採訪過程是由韓國瑜口述，往往只有梗概，無法成文，因此曾經兩度電話補問黃文財，沒想到韓國瑜得知後火冒三丈，對黃文財咆哮「你跟黃光芹說了什麼？!」令黃光芹相當不以為然，「哪有什麼？不過是選戰過程中一路的艱辛。」

「現在回想，韓國瑜根本疑心生暗鬼，黃文財伴君如伴虎。」黃光芹還說，韓國瑜之前說它有別於其他市長不住官邸，更在媒體面前高談闊論說官邸太大，「但事實上，他總是搞神秘，行進間經常換車，至今連他到底住在外面哪裡都不明。

黃光芹形容韓國瑜「疑心病狂」，「疑人、疑事、疑時、疑地、疑物，所在皆疑，連要不要選總統，也大搞障眼法。他無法與人交心，字典裡少了『信任』兩個字，令人遺憾。」

還想看更多黃光芹爆料韓國瑜相關新聞...

► 「才第一篇就要告」　黃光芹酸韓國瑜：也太沉不住氣
► 黃光芹爆「王韓會內幕」…他寧可負天下人：老王這回不上當
► 黃光芹再撰文「他寧可負天下人」　韓國瑜：喝酒聊天的內容都不評論

ET快訊
爛醉男台北三溫暖連轟2槍　泊車小弟攙扶他..「眉心中彈」爆頭
拜會王金平被問「香港200萬人反送中」　韓國瑜4字回應

關鍵字：黃光芹,韓國瑜,黃文財

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

怒嗆蘇貞昌「小鼻子小眼睛」　韓國瑜：下次會當場拒絕攝影機

雲端最前線／選總統也不辭市長！韓國瑜：留在高雄是我的承諾

盤算當行政院長？王金平駁：胡說八道！誰也猜不到我的下一步

優傳媒民調／陳水扁保外就醫趴趴走　41.3％民眾支持「關回去」

立法院6/17至7/5開臨時會　審公投法、大法官人事等19案

遭王義川指支持一國兩制　沈智慧喊告：如果他拿不出證據

影／黃光芹說他遭韓國瑜痛罵咆哮！黃文財決定提告：關於我部份是胡說八道

曾馨瑩回娘家哭了2次！郭台銘自責「沒保護好她」...霸氣護妻：箭射我這

影／蘇韓行政院會交鋒！郭台銘狠批蘇「太鬥爭」：若當選絕不用這樣的人

蔡英文戰勝賴清德　黃暐瀚：下一節是「毀柯滅韓」

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

優傳媒民調／陳水扁保外就醫趴趴走　41.3％民眾支持「關回去」

立法院6/17至7/5開臨時會　審公投法、大法官人事等19案

遭王義川指支持一國兩制　沈智慧喊告：如果他拿不出證據

影／黃光芹說他遭韓國瑜痛罵咆哮！黃文財決定提告：關於我部份是胡說八道

曾馨瑩回娘家哭了2次！郭台銘自責「沒保護好她」...霸氣護妻：箭射我這

影／蘇韓行政院會交鋒！郭台銘狠批蘇「太鬥爭」：若當選絕不用這樣的人

蔡英文戰勝賴清德　黃暐瀚：下一節是「毀柯滅韓」

韓國瑜民調下滑　朱立倫：藍軍主將受傷都不是好事

不出席韓國瑜22日台中造勢　盧秀燕：誰出線就挺誰

韓國瑜北上拜會修補關係？　王金平：本來就很好　哪有什麼要修補

這！就是美女／正妹會計「襯衫鈕扣快爆開」　項鍊掉進邱邱的深V中...

世界盃女足／泰國被連進18球後終進球 女經理當場灑淚

優傳媒民調／陳水扁保外就醫趴趴走　41.3％民眾支持「關回去」

他在水塔「洗澡大小便」　住戶說「臭臭的」喝了1年多...

別傻用開水洗傷口！香港藥師揭密「反送中最夯物資：生理鹽水」

7人座SUV該有的優勢，它都有了　KIA Sorento GT-Line試駕開箱

林騰鷂／總統參選人看得見稅制不義嗎？

立法院6/17至7/5開臨時會　審公投法、大法官人事等19案

鄧紫棋《新說唱2》只出現6mins掀內幕！　總導演：讓妳出來已經很客氣了

轎車撞單車拖行數十米老婦慘死　酒駕男開溜1小時帶律師報案

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　..

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38..

即／香港反送中　民陣：200萬..

軍中醜聞連爆　竟和蔡英文有關？

柯文哲：中天變「韓天」怪怪的

今日香港明日台灣？孫大千：心壞..

民陣：200萬01人上街　港警..

韓國瑜「4字回應」200萬人反..

反送中200萬人擠街！33人送..

韓國瑜突拜會　王金平：最好事先..

韓國瑜怒嗆蘇貞昌「小鼻子小眼睛..

公懲會7/2破天荒「公開審理」..

黃光芹揭韓國瑜是「疑心病狂」：..

黃光芹再撰文　韓國瑜：喝酒聊天..

更多熱門

相關新聞

郭台銘批蘇貞昌：若當選絕不用這種人

鴻海集團董事長郭台銘自從宣布投入國民黨總統初選後，展開全台跑透透的行程，17日在夫人曾馨瑩的陪同下，前往南投縣議會進行工商、農業、觀光產業座談會。會前針對日前鬧得沸沸揚揚的「蘇韓交鋒」，他批評蘇貞昌如今是個「這麼鬥爭的人」，要是他當總統「絕不會用這樣的人」！

韓國瑜北上拜會修補關係？　王金平回應了

韓國瑜「4字回應」200萬人反送中

韓國瑜突拜會　王金平：最好事先預約

韓國瑜怒嗆蘇貞昌「小鼻子小眼睛」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

辦623…館長被陸封台　血虧破億

客人突然就顏Ｏ！她眼睛「整顆血紅」睜不開

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面