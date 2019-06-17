貿易戰衝擊美股4大指數收黑　台指期一早跌逾50點站穩10,400點

▲美股4大指數全面收黑，拖累台指期今天同步走低 ，一早跌逾50點，目前在10470點附近震盪。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

貿易戰隱憂揮之不去，加上G20會議前市場觀望氣氛漸濃，美股4大指數再度陷入區間震盪，而亞股則各自表態，台指期今（17）日震盪走低，指數一早跌逾50點，力守在10,400點關卡之上，截至8點47分在10,470點附近震盪。

在貿易戰、華為禁令等影響下，半導體族群遇壓走低，美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業指數終場下跌17.16點，跌幅0.07%，收2,6089.61點；標準普爾500指數也跌4.66點，跌幅0.16%，報2886.98點；那斯達克指數尾盤下滑40.47點，跌幅0.52%，以7796.66點作收；費城半導體指數則收跌36.38點，跌幅2.61%，報1356.55點。

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回頭觀察台灣金融市場表現，股期雙市上周五狹幅整理，其中台股在電子股疲弱下，指數持續量縮小跌，終場下跌36.34點，以1,0524.67點作收，成交量839.86億元，三大法人合計賣超26.26億元，其中自營商買超4.69億元，投信買超0.82億元，外資及陸資賣超31.77億元。

台指期14日也震盪走低，整場皆在平盤附近徘徊，尾盤上漲1點，收在1,0529點，與現貨相較，正價差4.33點，成交量7萬6827口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加142口至1萬2027口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少298口至4萬1161口。