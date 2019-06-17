庫克史丹福大學畢典演講：科技公司須為自已製造的「混亂」負責

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

隨著科技逐漸發展，近幾年隱私問題也成為眾人關注的焦點，蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日就在美國史丹佛大學的演講中提到，矽谷的科技公司必須要為他們製造的混亂負責。

據CNBC報導，雖然庫克並沒有明確提及是那些公司，但他在演講中有講到「數據洩漏」、「隱私侵犯」等字詞，他甚至還提到不光彩的新創公司Theranos。他表示，近期這個行業似乎因為不那麼高尚的創新而變得更為人所知，每天充斥著數據洩露、隱私侵犯、仇恨言論、假新聞以及用一滴血就能製造虛假奇蹟。

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他強調，「任何人都應該這麼認為，假如你今天建立了一間混亂的工廠，你必須要負起造成混亂的責任。」雖然庫克在演講中都沒有對這些公司指名道姓，但很明顯是在針對Facebook、Google以及其他陷入用戶數據和隱私爭議的科技公司。

庫克向史丹佛的學生表示，數位監控已經嚴重威脅到創新，「矽谷在開始前就必須要停止。」他強調，「若我們接受這樣的情況，那我們的生活將陷入駭客攻擊中，那麼我們失去的不僅僅是個資，而是失去做為人的自由。」

報導提到，在蘋果近幾年相當注重隱私，該公司近期就發表一項名為「Sign in with Apple」的新服務，希望能與Facebook和Google爭奪登入市場。