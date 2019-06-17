以亞洲拍賣中心拱手讓香港為例　謝金河：台需思考如何把機會拿回來

▲謝金河指出，台灣政府現在應該要思考如何把這些年送給香港的機會拿回來。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

近期香港反送中運動持運延燒，有上百萬人走上街頭，財信傳媒董事長謝金河表示，台灣政府領導人現在應該要思考，「如何把這些年送給香港的機會拿回來！」以及如何用更大的力道來吸引香港優質人才。

謝金河指出，藝術拍賣就是最好的範例，1993年時，佳士得和蘇富比拍賣會的亞洲總部都設在台北，那時台灣藝術拍賣蓬勃發展，他表示，「陳泰銘的拍品都是在台灣拍來的，但是財政部堅持財稅公平，堅持對藝術品所得課稅」雖然當時那些外資拍賣公司努力和財政部溝通，也同意把藝術品拍賣所得按比例課稅，但財政部堅持把每一個人、每一筆交易全部都呈報，最終外資拍賣公司掉頭就走。他表示，一個簡單的租稅公平就幹掉台灣一整個產業，台灣的本土藝術家也跟著陪葬。

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而離開台北的佳士得和蘇富比則轉戰香港，香港因此搖身變成亞洲拍賣中心，台灣從此邊綠化，台灣本土藝術家畫價也因此一落千丈，乏人問津。這些年來，香港因拍賣所帶來的客群，讓觀光飯店、餐飲及服務相關產業也跟著興旺，謝金河指出，「這是台灣送給香港的商機。」

另一個案例為紅酒拍賣，2008年6月時，香港把红酒稅從80%先降到40%，最後再降為零，從此香港又變成世界紅酒拍賣中心，香港一年進口紅酒超過50億港元，至少帶動4萬人的就業機會。

謝金河指出，台灣經常為了課不到的稅而堅持到底，甚至不惜犧牲整個產業，這是稅官及財稅學者的堅持。他認為，香港很多商機是台灣奉送的，台灣把中心的角色送給香港，自己則默默走上邊緣化的道路，「這次香港的未來，台灣能不能看到機會？官員們應該好好想想！」