台灣生產最終方向　謝金河：必須朝高附加價值產品邁進

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

近期中美貿易戰持續升溫，導致許多企業紛紛將生產基地轉移，產業鏈因此重組，影響相當劇烈。財信傳媒董事長謝金河指出，我國經濟部長沈榮津邀請電子業大老商量對策後，得出的結論為「高階電子回台，低階遷東南亞」，他認為，方向大致沒錯，但最後的方向只有一個，就是必須朝高附加價值產品邁進，這才是一勞永逸的解決方案。

謝金河舉例，他日前前往林口科技園區參觀Garmin公司，該公司有高達93%的產品在台灣生產，該公司將生產基地設在台灣的做法，讓該公司去年的毛利率達58.92%，浄利率則為20.72%，「這比起生產基地全面外移的電子五哥毛三到四，實在強太多了。」

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他指出，Garmin去年的EPS3.71美元，配發2.28美元現金股息，股價一度從30.93大漲到89.72美元，目前市值158億美元，比台達電、聯發科大一些。這些年Garmin不管獲利或股息都很受投資人肯定，今年殖利率仍有2.86%，在美國股市是很績優的公司。

此外，在生產線上Garmin全面雇用本國員工而非外勞，其動線也設計的相當細膩，謝金河表示，除了全自動化生產缐外，他還特別注意到在SMT生產線上有一些膠合的流程，卻一點味道也沒有，「Garmin產缐一塵不染，這是我看過最現代化的生產缐。」

其實Garmin是從衞星導航設備起家，公司名稱為「台灣航電」，近期則逐漸以運動手表業務廣為人知，旗下運動手表能應付潛水、高爾夫、游泳或航海等各種情況，謝金河表示，他在該公司的展示廳中有看到一只要價近10萬元的手表，他認為，能把幾千元一只的運動手表做到如此高價，這正是台灣消費電子產業只知殺價取量和廉價競爭的最好示範。他表示，Garmin是一間相當好的企業，可惜股票在美國掛牌，但他也建議經濟部長，「號召台商回流不妨以Garmin為師！」