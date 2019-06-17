苦等二小時只為一窺日本居酒屋成功之道　全家會長帶隊「踏破鐵鞋」的市調之路

▲篤信「現場主義」的全家便利商店會長潘進丁，相當強調「用腳走、用眼看」，使得他腦中有個豐富的「案例資料庫」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／專訪

深夜的日本新宿車站旁，一間平價居酒屋前，排起長長人龍。不少日本年輕人甘願排隊一、二個小時，為了雞肉串燒這一味；進到店裡，五湖四海齊聚、喝得通紅的年輕臉龐中，有二位「歐吉桑」格外醒目，來自台灣的全家便利商店會長潘進丁、董事長葉榮廷，正被滿堂超high的吆喝聲所感動。

這是全家便利商店主管出國考察的日常。腦子和腳一樣快的潘進丁帶隊，為的是一窺「鳥貴族」的成功經營之道，這間只販售以雞肉為主的串燒料理，展店策略也僅鎖定少數重點都市車站旁的平價居酒屋，近年以均一價、高品質餐點，成為上班族聚餐熱點。

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▲全家便利商店董事長葉榮廷回憶，他和全家會長潘進丁在日本鳥貴族居酒屋前排隊多時，只為一窺其成功經營之道。（圖／記者湯興漢攝）

「我經常有機會和潘會長出差，赴日本參加會議，多是傍晚抵達飯店，行李一擱下，就是踏破鐵鞋的市場調查行程。」身為潘進丁徒弟的葉榮廷回憶，不只是鳥貴族，在商務出差的空檔，潘進丁帶著他們換了數趟電車，在月台上上下下，只為親身體驗壽司郎、唐吉軻德或是松本清等不同經營業態的過從。

葉榮廷觀察，潘進丁經常穿梭於同業、異業的個案趨勢，不僅僅止於紙上博覽，更多的是他親自到訪，置身在情境脈絡裡。

「我跟潘會長學習三十多年，長期看他周旋於眾多對台灣全家有著深遠影響的利害關係人，回顧三十年來全家決策的拐點，幾乎都是異於當時業態主流的見解。」葉榮廷說。

▲全家便利商店會長潘進丁擅於透過大量的跨國、跨業的企業比較，歸納出對產業趨勢的判斷，成為他帶領全家突圍的關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

篤信「現場主義」的潘進丁，相當強調「用腳走、用眼看」，葉榮廷指出，這使得他腦中有個豐富的「案例資料庫」，過去當全家團隊帶著策略難度和他對談，縱然當下沒有立即的答案，但他總能提出明確的標的，要屬下去比較、抽理和拆解標竿企業的經營關鍵。

「看不見的差異化才具有競爭。」葉榮廷回憶，這是潘會長在解析壽司郎的商業模式時，淬鍊出壽司郎如何能自二○一一年迄今，連續七年成為日本迴轉壽司業界第一的關鍵，也是他在潘會長身上學到收穫最多的一課。

葉榮廷說，潘進丁的跨國市場踏查行程仍是進行式，這也成為全家能屢以異於當時業態主流的見解，以掌握產業趨勢在發展的拐點上超車的關鍵。

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