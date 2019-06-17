雲端最有錢／貿易戰拖垮全球經濟 降息成救市還魂丹

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰情勢升高，已經讓全球的經濟情勢陷入低迷，鴻海董事長郭台銘頻頻提出警告，繼續下去恐怕引發比金融海嘯更嚴重的後果，但金管會主委顧立雄卻打臉郭董，認為他危言聳聽。然而，國際貨幣基金組織IMF及WTO都忍不住跳出來警告，再繼續下去對全球經濟的影響比金融海嘯更可怕!

然而川普仍孤注一擲，不斷對外放話，更揚言G20峰會上習近平若不出現，隨即漲關稅。原來川普執意逼死大陸的目的，也許是為了讓一直以來不願意降息的Fed降息? 更有人猜想，這或許是川普一箭三雕的陰謀? 降息真的是救市的萬靈丹嗎?根據歷史統計，降息頂多是給予市場腎上腺素，救得了一時，後面可能會伴隨更大的風險!? 降息後與您的投資布局會有什麼影響，7年級的邱威龍，運用自己在銀行理財的專業，靈活操作，37歲有車有房，而且也已經達到財務自由，他的操作測略及心法是什麼? 雲端最有錢第37集節目中告訴你。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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