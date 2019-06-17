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雲端最有錢／貿易戰拖垮全球經濟 降息成救市還魂丹

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新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰情勢升高，已經讓全球的經濟情勢陷入低迷，鴻海董事長郭台銘頻頻提出警告，繼續下去恐怕引發比金融海嘯更嚴重的後果，但金管會主委顧立雄卻打臉郭董，認為他危言聳聽。然而，國際貨幣基金組織IMF及WTO都忍不住跳出來警告，再繼續下去對全球經濟的影響比金融海嘯更可怕!

然而川普仍孤注一擲，不斷對外放話，更揚言G20峰會上習近平若不出現，隨即漲關稅。原來川普執意逼死大陸的目的，也許是為了讓一直以來不願意降息的Fed降息? 更有人猜想，這或許是川普一箭三雕的陰謀? 降息真的是救市的萬靈丹嗎?根據歷史統計，降息頂多是給予市場腎上腺素，救得了一時，後面可能會伴隨更大的風險!? 降息後與您的投資布局會有什麼影響，7年級的邱威龍，運用自己在銀行理財的專業，靈活操作，37歲有車有房，而且也已經達到財務自由，他的操作測略及心法是什麼? 雲端最有錢第37集節目中告訴你。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
機長誤判燃料不足　4乘客半途被迫「從1981公尺」高空跳機
阿翔明天下午2點攜浩子召開記者會！名單沒謝忻
上山被抓交替！導航突變聲「前方300公尺右轉」轉向真被祂堵路

關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財

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