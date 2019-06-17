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瘋電影／追龍II賊王　罪大惡極在大陸沒有活命法律照顧

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文／賴賴

▲▼追龍II賊王。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

看得出來原始劇本故事大綱設計是不錯的，也看得出來為了主旋律要求而有許多方方面面的刻意設計，但不影響劇情流暢，整體感是好看的，這部電影整體節奏掌握故事推進都有巧思。

看得出梁家輝瀟灑得表現與大哥風範，而爆破影像設計很有力道，王晶的電影一定會有穿少少的辣妹，娛樂效果也非常足夠，而最重要的還是可以看出資方想要傳遞，壞人在大陸只有死路一條，沒有人權考量，這對於某些罪大惡極的殺人犯，確實可以大快人心。

想想治國真的很難，各有各的立場與難處，要面面俱到實在不易，當雙方都沒有相同的成長環境背景，要交朋友就已經需要時間了，突然想要價值觀一致更是困難，希望中國可以心平氣和地去理解香港問題，並找出雙贏的智慧。


片　　名：追龍II賊王
英文名稱：Chasing The Dragon 2
類　　型：劇情
上映日期：2019-06-12
片　　長：01時42分
導　　演：王晶 、 關智耀
演　　員：梁家輝(Tony Leung Ka Fai) 、 古天樂(Louis Koo) 、林家棟(Gordon Lam) 、 任達華(Simon Yam)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：華映


劇情大綱

《追龍II賊王》中警方派古天樂扮演的臥底潛入梁家輝領導的犯罪集團，希望能即時掌握犯罪行動，也讓兩人在電影中諜對諜，鬥智鬥力，驚險萬分。

▲▼追龍II賊王。（圖／yahoo）

▲透過層層考驗終於得到壞人頭信任。

▲▼追龍II賊王。（圖／yahoo）

▲一切都是為了錢，君子愛財，取之有道。

▲▼追龍II賊王。（圖／yahoo）

▲雙方對峙。


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ET快訊
Grace求「不要再忘記要永遠在一起好嗎」　1原因無法狠心放
快訊／阿翔老婆「婚變後首發文」：惡夢將我吞噬了！

關鍵字：瘋電影,追龍II賊王,賴賴,梁家輝(Tony Leung Ka Fai),古天樂(Louis Koo),林家棟(Gordon Lam),任達華(Simon Yam)

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