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國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／林果契

上市櫃公司的董事酬金向來是備受市場關注的焦點，因此，董事酬金分配是否合理也是公司治理重要的一環。根據公開資訊觀測站資料，國巨2018年稅後純益338.4億元，董事酬金總額為10.28億元，占稅後純益的3.03%，平均董事酬金為1.142億元；至於董事加計兼任員工酬金的總額為10.68億元，占稅後純益的3.15%，平均每位董事加計兼任員工酬金為1.187億元，居上市公司之冠。

國巨董事最肥　平均酬金超過台積電1.8倍

反觀，台積電2018年稅後純益3511.3億元，董事酬金總額為3.78億元，占稅後純益的0.1%，平均董事酬金為4014萬元；至於董事加計兼任員工酬金總額為7.01億元，占稅後純益的0.19%，平均每位董事加計兼任員工酬金為7444萬元。台積電平均董事酬金在上市公司排名第3，僅次於國巨及中信金（平均為5430萬元），至於平均每位董事加計兼任員工酬金則排名第2。

請繼續往下閱讀...

值得留意的是，國巨董事長陳泰銘2018年的董事酬金為1.565億元，另一法人董事旭昌興企業公司（共擁有5席董事，法人代表分別為王金山、林宗勇、楊世緘、張綺雯及林來福）的董事酬金為8.608億元，監察人寰泰有限公司的酬金為1.565億元。

國巨去年回饋董事這麼多酬金，員工是否也受到同樣的報酬呢？回過頭來看國巨和台積電去年的平均員工薪資（包含本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資），以及平均員工福利費用（包含薪資、勞健保、退休金及其他員工福利費用，經扣除董事酬金）水平。國巨共有3969位員工，2018年的平均員工薪資費用為74.9萬元，平均員工福利費用為90.2萬元。至於台積電共有43220人，2018年的平均員工薪資費用為200萬元，平均員工福利費用為221.3萬元。從以上數字可以看出，無論是平均員工薪資或平均員工福利費用，台積電都是國巨的兩倍以上。
…(本文節自財訊583期，詳全文)

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