財訊／信邦王紹新　數學老師變身百億大老闆

文／游筱燕

唐．竇臮《述書賦卷下》：「君子棄瑕以拔才，壯士斷腕以全質。」原指勇士的手腕被蝮蛇咬傷，就立即截斷，以免毒性擴散全身；比喻當事物局部受到侵害，或是存在嚴重問題將危及全局時，就應當機立斷，予以割捨，保住全局。

這個故事的現代版，就發生在連接線組大廠信邦電子董事長王紹新身上。16年前，信邦年收近50億元、淨利達3億元，在事業高峰期，王紹新一口氣砍掉占公司9成營收的生意，大膽轉型，奠定了公司強健的發展體質。

當機立斷！砍斷老客戶勇敢找新出路

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2003年之前，信邦9成業績來自消費電子領域，宏碁、廣達、緯創、仁寶等都是信邦的大客戶，加上大廠們為IBM、惠普、戴爾代工，全球約有4~5成的筆電連接器、連接線源頭始於信邦。業績高峰，信邦最大的中國江蘇江陰廠員工達4000人；然而，王紹新卻無預警下令，3個月內切斷所有桌上型與筆記型電腦客戶，不要再接了。

「好好的生意不做，老闆是不是瘋了？」許多耳語在工廠間傳開，有人大罵，有人力阻，有人乾脆離職。「那時候大家都追求量大、標準化，我們沒有富爸爸，本來就不適合做大量生產，心知肚明做下去就是廝殺，要走下去，人家喊毛3到4，我們能多少？只能走出新路。」王紹新回憶說。

早期每家筆電規格不同，多是客製化生產，信邦還能找到利基；但趨向標準化後，毛利率從3成下殺到約18%，王紹新便壯士斷腕決定轉向少量、多樣的工業型產品。這個決定很痛，也承受著內外部的壓力，王紹新的煎熬可想而知。…(本文節自財訊583期，詳全文)