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全家創辦人愛逛日本唐吉軻德　潘進丁化身觀光客：個店經營正當道！

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▲在台灣創立全家便利商店，帶領全是零售門外漢的團隊晉身台灣第二大，被員工視為「摩西」的全家會長潘進丁，是位腦子和腳一樣快的行動家。（圖／記者湯興漢攝）

▲在台灣創立全家便利商店，帶領全是零售門外漢的團隊晉身台灣第二大，被員工視為「摩西」的全家會長潘進丁，是位腦子和腳一樣快的行動家。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／專訪

日本新宿的街道，紅底白字的「驚安の殿堂」招牌，吸引著眾人目光，走進店裡盡是滿滿人潮，貨架上陳列著化妝保養品、衣服、3C產品，甚至是名牌眼鏡和勞力士手錶，在這裡都能一站購足，堪稱是觀光客赴日旅遊時的朝聖地。

在台灣創立全家便利商店，帶領全是零售門外漢的團隊，渡過財務危機晉身台灣第二大，被員工視為「摩西」的全家會長潘進丁，是位腦子和腳一樣快的行動家，交棒多年的他鮮少在媒體前曝光，這次接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，暢談他如何從觀光客最愛逛的唐吉軻德，掌握零售業的新趨勢。

請繼續往下閱讀...

門外漢領軍零售業　他做到台灣第二大

時間拉回一九八八年。潘進丁和二十位同事，結清了在國產汽車的年資，轉進國產汽車和日本全家便利商店合資成立的台灣全家。「我們就像過河卒子，已經沒有回頭路，只能往前衝。」當時和潘進丁一起創業、現任全家便利商店副會長的張敦仁回憶，語氣中仍透露出從零開始、孤立無援的心情。

▲在台灣創立全家便利商店，帶領全是零售門外漢的團隊晉身台灣第二大，被員工視為「摩西」的全家會長潘進丁，是位腦子和腳一樣快的行動家。（圖／記者湯興漢攝）

▲在台灣創立全家便利商店，帶領全是零售門外漢的團隊晉身台灣第二大，被員工視為「摩西」的全家會長潘進丁，是位腦子和腳一樣快的行動家。（圖／記者湯興漢攝）

創業那年，台灣超商業還有安賓、萊爾富、OK、福客多等五家同業，最後，全家便利商店邁開大步超越競爭對手，成為僅次於統一超商的第二大連鎖便利商店，連統一超商董事長羅智先也不吝給予讚美：「全家有很多地方做得比我們更好。」

從來沒有實戰經驗的潘進丁，究竟是靠著什麼樣的能力，快速掌握產業脈動與生活型態的轉變，從研究成功零售服務個案開始，帶領全家團隊積累出創新應變的能力？

自詡為好奇寶寶　用腳走、用眼看篤信「現場主義」

「在知識經濟的時代，我的好奇心很強，常到國外去接受刺激，國內有哪些店開幕，我一定會去看，有新的東西進來，我也會去看。還有就是網路很方便，我可以上網吸收到很多訊息，主要是用腳、用眼睛去看比較多。」潘進丁說。

常和潘進丁赴日本出差的全家董事長葉榮廷，就是近身觀察的見證人之一。「我們到日本出差，常常一進飯店房間、行李一放下，就開始市場調查行程。」葉榮廷說，從唐吉軻德、壽司郎到鳥貴族，「潘會長都帶著我們幾位主管同行吃過、討論過。」

▲常和潘進丁（圖左）赴日本出差的全家董事長葉榮廷說，潘進丁用腳看天下，擅於透過大量的跨國、跨業的企業比較，歸納出對產業趨勢的判斷，成為他帶領全家突圍的關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

▲常和潘進丁（圖左）赴日本出差的全家董事長葉榮廷說，潘進丁用腳看天下，擅於透過大量的跨國、跨業的企業比較，歸納出對產業趨勢的判斷，成為他帶領全家突圍的關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

深耕零售業超過三十年的潘進丁，就是從唐吉軻德的尋寶行程中，體會到零售業即使用標準化、連鎖化來快速複製與佔有市場，但面對消費者生活型態的轉變，如何以消費者與商圈需求為中心，發揮個店特色的彈性經營，更是值得台灣連鎖零售業參考。　

逛唐吉軻德就像尋寶　各分店的商品四成自訂

以日本最大型的連鎖便利店、激安殿堂唐吉軻德為例，潘進丁說，「它有四成商品不是從總部進，是各店自己去找。商品組合，每一家店都不一樣，陳列方式也不同，亂中有序，（消費者）在店裡面好像尋寶一樣。」

回憶起第一次在日本新宿逛唐吉軻德的體驗，潘進丁難掩興奮的神情，除了多樓層的大型連鎖店規模外，對它的行銷方式更是印象深刻：「它是用手寫的POP(海報)，字體都很大、顏色鮮艷很醒目，而它的店形式也不一樣，有超級大店，也有小小的唐吉軻德。」

潘進丁說，唐吉軻德將商品從地面一路堆到天花板，給客人一種「尋寶」的感覺，從衛生紙到勞力士錶，都能在這家店裡一站購足，讓他如逛大觀園般驚奇，體會到唐吉軻德從兼顧方便、折扣與娛樂性的關鍵，就在於對各分店的高度授權。

潘進丁提點零售業趨勢：個店經營正當道

以商品結構為例，潘進丁指出，唐吉軻德店內商品，六成為總部統一進貨的定番品，以龐大數量來壓低成本；其餘四成則授權予各分店的第一線人員，自主以現金進貨成為「SPOT(亮點)商品」，這，不僅符合批發起家的企業本色，更能掌握分店所在各商圈的消費屬性，創造出商品、分店的差異化。

▲全家便利商店會長潘進丁說，唐吉軻德將商品從地面一路堆到天花板，給客人一種「尋寶」的感覺，從衛生紙到勞力士錶，都能在這家店裡一站購足。（圖／記者湯興漢攝）

▲全家便利商店會長潘進丁說，唐吉軻德將商品從地面一路堆到天花板，給客人一種「尋寶」的感覺，從衛生紙到勞力士錶，都能在這家店裡一站購足。（圖／記者湯興漢攝）

潘進丁認為，「個店經營」將是未來零售業不可忽視的新趨勢，然而各分店的授權越高，代表總部越需要即時掌握所有資訊，才能針對不同門市狀況，即時協助或修正，對於零售業者來說挑戰不小。

在特色與標準化之間要找到平衡，並不容易，但這已經是未來的必然趨勢，」潘進丁以在零售業打滾超過三十年的資歷，嗅出新商機的利基所在，對於流通加盟業者而言，更是值得反思的課題。

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關鍵字：全家便利商店,潘進丁,唐吉軻德,葉榮廷,統一超商,萊爾富

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