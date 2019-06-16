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史上最貴開箱「郭董豪宅」！1天150萬人搶看登熱門第一　網友好評推爆

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記者趙蔡州／綜合報導

知名網紅Joeman日前開箱郭台銘位於信義區的百坪豪宅，除了介紹豪宅內一些傢俱及特殊的裝飾之外，兩人的對話還曝光了非常多的洋蔥內容。影片15日開播後立刻引發網友熱議，短短1天就有超過150萬人次點閱，許多支持者就認為這次的開箱影片大成功，「郭董這回真的做對了。」

網紅Joeman昨天（15日）晚間6時在Youtube開播「史上最貴！開箱台灣首富郭台銘的家」，影片立刻引發眾多網友討論及瘋狂轉載，截至16日晚間9時、短短1天就有超過155萬人次觀看，還登上台灣Youtube發燒影片的第一名，觀看人數仍在持續上升。

▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

請繼續往下閱讀...

▲網友認為Joeman的郭董豪宅開箱文相當成功。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

對於Joeman的郭董豪宅開箱文，短短1天就破150萬人次觀看，網友紛紛表示：「全台最有錢的不可能沒興趣啊」、「一日幕僚前4天四百萬，一週六百萬」、「郭董這錢沒白花，九面該做的都有做到」、「早就應該這樣子了，之前吃草舔盤子真的很做秀」、「這部感覺對中間選民或許有加分」。

還有人說「這一次的訪談其實幫郭董加分很多，也有一些平易近人的一面，我個人覺得影片尺度拿捏的很好」、「還滿平實的住家，家裡很有生活感，這個影片終於看到郭董身為正常人的一面，這是郭董最近最正面的形象了」、「這個開箱我喜歡，羨慕一下，九面真的很會問」。

還有網友專門在批踢踢以「郭台銘、Joeman開箱大成功」為題發文，他認為影片不到24小時，就已經有超過130萬點閱，「而且正面評價居多」、「郭台銘這回真的做對了，繼續這樣下去做自己，讓大家看到你真實的一面就對了，不要再搞什麼下鄉。」

▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲Joeman的郭董豪宅開箱文，短短1天就破150萬人次觀看。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

影片中可以看見，Joeman身穿藍色西裝上門拜訪，郭董則是一身黃色上衣開門迎客，兩人相見歡後握手致意，Joeman還開玩笑地說，媒體圈傳說只要握到郭董的手就可以嫁入豪門，引起正在觀看的網友直喊好羨慕，接著2人就進屋開始了參觀及訪問行程。

接下來，郭董就帶Joeman一起參觀書房，Joeman走進去就聞到香的味道，原來是書房內還供奉著關公；另外，旁邊的桌上還擺設了郭董國小的畢業照片，旁邊的櫃子除了一些神像收藏外，還有冰雪奇緣的樂高玩具。郭董透露，玩具主要是兒子及女兒都喜歡樂高。

▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲Joeman發現郭董家裡設有洗頭台，背後藏郭董孝順的故事超洋蔥。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman還發現郭董家裡竟然有洗頭台，他驚訝說「這個是每一名貴婦的夢想唉」。郭董解釋說，洗頭台是為了媽媽特別買的，原來是郭董媽媽幾年前意外摔斷了腿，但「她每個禮拜都要洗頭，一個禮拜要出去洗兩次，坐輪椅比較不方便」，所以才會在家裡設置一個洗頭台。

▲▼郭台銘家中「故事調味過的午餐」。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲郭台銘透露，家中的廚師傳承前妻的手藝。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

轉眼間來到中午用餐時間，郭董就決定請Joeman在家吃飯，招待的菜色是水餃、炒米粉、滷肉飯。Joeman分別嚐一口後直說好吃，好奇的問郭董「你的廚師是不是都要跟你很久？」郭董聽完問題停頓一下，接著透露前妻林淑如替他找廚師的感人過往。

郭董表示，有一天他下班回家看到一位新來的廚師，當時前妻林淑如說「要找一位廚師」，郭董心想「也是，你現在不舒服是應該請一位」，當時也沒多想前妻找廚師的動機。直到前妻過世，他才理解。

原來林淑如當時已經罹癌做化療，她為了讓郭董能夠在往後繼續品嚐到她的手藝，所以特地找來一位廚師，並將她從媽媽身上學到的手藝，全部傳承給廚師，讓郭董能夠在她病逝後，還能嘗到林淑如的手藝。

▼郭台銘家中的傢俱裝潢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼郭台銘家裡的客廳。（圖／翻攝自YouTube／Joeman Show ）

▲▼郭台銘住處都是沿用原來的裝潢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman Show ）

▲▼郭台銘家裡擺設120吋的大型電視。（圖／翻攝自YouTube／Joeman Show ）

▲▼郭台銘家裡的屏風區，擺設金狗造型的聚寶盆，以及老虎圖案雙面繡。（圖／翻攝自YouTube／Joeman Show ）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：郭台銘,郭董,Joeman,豪宅,開箱,房產雲,信義區

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