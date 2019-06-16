　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

養出小小巴菲特　專家教你兒童理財教育的眉角

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼兒童,理財,理財銀。（圖／國泰世華提供）

▲國泰世華兒童理財營。（圖／國泰世華提供）

記者吳靜君／台北報導

各銀行的理財營又開跑了！北富銀的小富翁理財營週二(18)早上可以報名，上海商銀、國泰世華銀也都有理財營，已經開始報名，並且預計7月開始展開，教導小朋友理財、金錢觀之外，也讓兒童們有一個「知性」的暑假。

北富銀的小富翁理財營今年有7個梯次，台北有4梯、另外還有高雄、台中以及新竹各有一梯，為培育更多未來小富翁，營隊擴大招生，台北場增額40名，總計將招收440名小朋友共同參與。

請繼續往下閱讀...

國泰世華銀小樹苗未來能力體驗營有3梯次，首場活動將於7月14日高雄、7月22日台北、7月28日台中，每場限量60名，三場共計招收180名；上海商銀則是有4場，包含台北、台中、高雄、中壢，共計390個名額。

金融科技興起　理財營課程瞄準孩子未來

近年來，金融科技在我們的理財生活中日漸普及，像是行動理財應用程式(APP)、理財機器人等，已經常被消費者運用，因此各銀行今年的理財營也提供相關的課程，讓小朋友明白「金融科技」未來發展及應用。

北富銀的小富翁理財營規劃「機器人理財助你實現夢想」的課程、「行動支付e生活」、「我的手機就是銀行」等課程，就讓小朋友了解智能理財平台、行動支付等；國泰世華的「數位創客」體驗課程，引導孩子認識程式邏輯，發揮創意同時培養應變學習和與時俱進的能力，接觸全球新世代的第二外語─程式語言，讓孩子勇敢想像寬廣的未來。上海商銀今年主打金融時事與互動遊戲，讓小朋友學習正確的理財觀念和認識各種理財工具。

▲▼兒童,理財,理財營。（圖／北富銀提供）

▲北富銀兒童理財營。（圖／北富銀提供）

想成為巴菲特　從小培養起金錢觀

專家認為，不只透過營隊才能教小朋友理財；父母從生活中，就慢慢要培養小朋友正確的知識和概念，善用金錢也可以成為「小小巴菲特」。

但是如何培養小小巴菲特？專家表示，從幼兒就可以慢慢教導小朋友金錢與價值的概念，例如從幼兒時期，就開始要讓小朋友分辨「需要」與「想要」的區別，像是肚子餓要吃東西以及想要買玩具的差異；到了3~5歲時，小朋友就可以慢慢認識金錢，像是10元買一瓶養樂多等，要讓小朋友知道金錢的價值之外，也讓孩子明白，慾望也是要付出相對的價值的。

到了小學之後，就可以讓小朋友慢慢學習儲蓄、養成記帳的習慣外，也可以藉由遊戲，像是「大富翁」桌游等讓小朋友有金流的概念；並且暑假期間，爸爸媽媽若帶小朋友出國玩，也可以藉此機會讓小朋友認識外幣、匯率等知識。到了國中之後，就可以慢慢理解一些理財工具，透過投資、理財等利用「錢滾錢」、「複利增長」等概念讓才能以「最省時、省力」的方式讓財富快速的累積。

兒童理財帳戶　爸媽幫小朋友存錢

各銀行也有推出兒童理財帳戶，是銀行針對「15歲～18歲」以下的孩童所設計的帳戶，父母可以藉由兒童帳戶培養儲蓄好習慣、建立兒童的投資概念以及建立正確的金錢觀。兒童理財帳戶內容也十分多元，包含可以台幣、外幣存款、投資基金，父母每年幫小朋友儲蓄，在220萬元以內免稅，還可以幫小朋友理財、投資，隨著小朋友年齡增長而彈性規劃。

目前有推兒童理財帳戶包含：永豐銀行「mma兒童帳戶」、台北富邦「小富翁帳戶」、聯邦銀行「幸福存摺」、國泰世華銀行「小樹苗理財帳戶」、元大銀行「元氣寶貝」、台新銀行「兒童帳戶會員YBO」、玉山銀行「玉約幸福親子帳戶」、王道銀行「親子帳戶」等

ET快訊
住電梯大樓！鄰居「硬開延長」：先生洗頭快好了　住戶等20分氣
反送中遊行「黑潮」淹沒6線道　空拍照曝光超震撼！

關鍵字：兒童理財營,銀行,北富銀,國泰世華銀,上海商銀,金融科技,兒童理財教育

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘臉書掛保證　果凍一個月可讓傳產升級

養出小小巴菲特　專家教你兒童理財教育的眉角

郭台銘臉書掛保證　果凍一個月可讓傳產升級

新iPhone的秘密武器　搭載夢幻夜拍模式　挑戰Google、三星

「加班換補休」霧傻傻小心被騙　掌握2大原則才不吃虧

影／ 南投女婿郭台銘與夫人南投同框　郭董：今晚盡力

影／明天打「夫人牌」　郭台銘：老婆大人不能控制、盡力說服

影／郭台銘拚酒博感情3小時　爭取軍系鐵票支持

暑假要來了！法人一次報給你知道　看旺暑假5大概念族群

影／加油要快！汽、柴油價明日起各調漲1角

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

韓國瑜雲林造勢 熱情感動李佳芬 掩面報哭：委屈抹黑都值得了

養出小小巴菲特　專家教你兒童理財教育的眉角

郭台銘臉書掛保證　果凍一個月可讓傳產升級

新iPhone的秘密武器　搭載夢幻夜拍模式　挑戰Google、三星

「加班換補休」霧傻傻小心被騙　掌握2大原則才不吃虧

影／ 南投女婿郭台銘與夫人南投同框　郭董：今晚盡力

影／明天打「夫人牌」　郭台銘：老婆大人不能控制、盡力說服

影／郭台銘拚酒博感情3小時　爭取軍系鐵票支持

暑假要來了！法人一次報給你知道　看旺暑假5大概念族群

影／加油要快！汽、柴油價明日起各調漲1角

太空最精準溫度計2.0版！福衛七號　預計台灣時間25日升空

影／華倫夫婦靈異博物館「安娜貝爾突出現」　CHAMPION嚇到癱

有台灣最夢幻早餐！礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」重新開幕

漁電共生太陽能板有毒？　日本眾議員訪七股：科學的事情用科學來討論

鎮所警犬「阿樂」警察節病逝　副所長慟：人生第3次大哭...

中職／再見失誤後　伯納找陳偉漢閉門長談重建信心

布萊德利庫柏分手超模女友真正原因曝光：其實跟卡卡處得來但...

聲援反送中　竹市時力、民進黨火車站前相距百米開講

徐乃麟拿證據哽咽「被人糟蹋」　她「不要演戲」：4477萬元匯他老婆帳戶

酸臭廚餘全倒排水溝！嘉義惡男揮棍「痛毆稽查員」　縣長被惹怒下令了　

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

財經熱門新聞

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

郭台銘交棒倒數！鴻海21日股東..

林耀英怕兒子躺著賺　用這方法　

郭台銘拚酒博感情3小時　爭取軍..

小心被A假！3分鐘讓你搞懂「加..

新iPhone有秘密武器　將搭..

郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎..

黃金連漲四周！　昨天衝高至1,..

台積電繳稅350億元　蟬聯繳稅..

台灣淨資產再創新高衝上40兆元..

金融股王　上海商銀要增資了

單身姊姊更有魅力　提高含金量5..

南投女婿郭台銘　夫人將南投同框

更多熱門

相關新聞

金融股王　上海商銀要增資了

上海商銀今（14）日召開董事會，通過現金增資案將發行普通股3.8億股，這是金融股王上海商銀上市之後，首次對外現金增資。

誤信詐騙電話　臨櫃急匯款警攔阻

上海銀行總部危老重建通過　周邊老公寓身價看漲

金融科技使用率　3年內快速攀升至45％

免花時間上法院　北院啟動金融糾紛轉介機制

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

更多

最夯影音

更多

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面