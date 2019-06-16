養出小小巴菲特　專家教你兒童理財教育的眉角

▲國泰世華兒童理財營。（圖／國泰世華提供）

記者吳靜君／台北報導

各銀行的理財營又開跑了！北富銀的小富翁理財營週二(18)早上可以報名，上海商銀、國泰世華銀也都有理財營，已經開始報名，並且預計7月開始展開，教導小朋友理財、金錢觀之外，也讓兒童們有一個「知性」的暑假。

北富銀的小富翁理財營今年有7個梯次，台北有4梯、另外還有高雄、台中以及新竹各有一梯，為培育更多未來小富翁，營隊擴大招生，台北場增額40名，總計將招收440名小朋友共同參與。

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國泰世華銀小樹苗未來能力體驗營有3梯次，首場活動將於7月14日高雄、7月22日台北、7月28日台中，每場限量60名，三場共計招收180名；上海商銀則是有4場，包含台北、台中、高雄、中壢，共計390個名額。

金融科技興起 理財營課程瞄準孩子未來

近年來，金融科技在我們的理財生活中日漸普及，像是行動理財應用程式(APP)、理財機器人等，已經常被消費者運用，因此各銀行今年的理財營也提供相關的課程，讓小朋友明白「金融科技」未來發展及應用。

北富銀的小富翁理財營規劃「機器人理財助你實現夢想」的課程、「行動支付e生活」、「我的手機就是銀行」等課程，就讓小朋友了解智能理財平台、行動支付等；國泰世華的「數位創客」體驗課程，引導孩子認識程式邏輯，發揮創意同時培養應變學習和與時俱進的能力，接觸全球新世代的第二外語─程式語言，讓孩子勇敢想像寬廣的未來。上海商銀今年主打金融時事與互動遊戲，讓小朋友學習正確的理財觀念和認識各種理財工具。

▲北富銀兒童理財營。（圖／北富銀提供）

想成為巴菲特 從小培養起金錢觀

專家認為，不只透過營隊才能教小朋友理財；父母從生活中，就慢慢要培養小朋友正確的知識和概念，善用金錢也可以成為「小小巴菲特」。

但是如何培養小小巴菲特？專家表示，從幼兒就可以慢慢教導小朋友金錢與價值的概念，例如從幼兒時期，就開始要讓小朋友分辨「需要」與「想要」的區別，像是肚子餓要吃東西以及想要買玩具的差異；到了3~5歲時，小朋友就可以慢慢認識金錢，像是10元買一瓶養樂多等，要讓小朋友知道金錢的價值之外，也讓孩子明白，慾望也是要付出相對的價值的。

到了小學之後，就可以讓小朋友慢慢學習儲蓄、養成記帳的習慣外，也可以藉由遊戲，像是「大富翁」桌游等讓小朋友有金流的概念；並且暑假期間，爸爸媽媽若帶小朋友出國玩，也可以藉此機會讓小朋友認識外幣、匯率等知識。到了國中之後，就可以慢慢理解一些理財工具，透過投資、理財等利用「錢滾錢」、「複利增長」等概念讓才能以「最省時、省力」的方式讓財富快速的累積。

兒童理財帳戶 爸媽幫小朋友存錢

各銀行也有推出兒童理財帳戶，是銀行針對「15歲～18歲」以下的孩童所設計的帳戶，父母可以藉由兒童帳戶培養儲蓄好習慣、建立兒童的投資概念以及建立正確的金錢觀。兒童理財帳戶內容也十分多元，包含可以台幣、外幣存款、投資基金，父母每年幫小朋友儲蓄，在220萬元以內免稅，還可以幫小朋友理財、投資，隨著小朋友年齡增長而彈性規劃。

目前有推兒童理財帳戶包含：永豐銀行「mma兒童帳戶」、台北富邦「小富翁帳戶」、聯邦銀行「幸福存摺」、國泰世華銀行「小樹苗理財帳戶」、元大銀行「元氣寶貝」、台新銀行「兒童帳戶會員YBO」、玉山銀行「玉約幸福親子帳戶」、王道銀行「親子帳戶」等