新iPhone的秘密武器　搭載夢幻夜拍模式　挑戰Google、三星

▲二代iPhone XR渲染圖、非實體新iPhone。（圖／取自Slashleaks）

財經中心／綜合報導

根據外媒報導，今年即將登場的新iPhone會添加更強大、更夢幻的「夜拍模式」，來迎戰Google Pixel、三星S10系列。

根據XDA記者Max Weinbach 提供給YouTube頻道《Everything Apple Pro》的消息，蘋果新iPhone夜拍模式可以讓使用者，在環境光線不足的情況下，及在特定的環境之下自動拍攝，但用戶仍然可以用直接手機啟動，重新構思夜間拍攝的相機演算法，可以拍攝更好的效果，而且也預期，新iPhone搭配的夜拍模式可能與三星、Google一決高下。

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其實，近期已有許多外媒、分析師，點出這個新iPhone的最大亮點。知名的蘋果分析師在5月報告中提到，今年度的新iPhone 相機拍攝能力的提升，將會是最大的賣點。新的iPhone 前鏡頭將升級到1200萬畫素、iPhone XS系列接班人會首度升級到三攝方案、2019年的 iPhone XR預計也會升級到雙主鏡頭。

所以此次的消息顯示，新iPhone除了鏡頭與像素的提升，強大的「夜拍模式」，也將是蘋果的迎戰的秘密武器。

一般來說，蘋果都會在秋季發表新的iPhone產品，今年預計一次推出三款，分別是 iPhone XS Max、iPhone XS以及iPhone XR的最新接替款式，而新 iPhone 將會搭載的 iOS 13 系統，也讓外界相當期待。不過，Max Weinbach 也表示，對於iPhone的爆料內容，目前仍然不是非常的有把握，所以該項消息並未獲得證實，但也足以看出，新iPhone的拍攝鏡頭、拍攝功能，已經引起了果迷的興趣