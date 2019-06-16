影／明天打「夫人牌」　郭台銘：老婆大人不能控制、盡力說服

▲ 郭台銘參加黃埔建軍95週年慶祝大會 。（圖／記者張一中攝）

財經中心／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘的妻子曾馨瑩原本反對郭參選，但很可能在初選倒數不到一個月，陪同郭台銘於明（17）日一起回到曾的娘家南投中興新村，這也會是兩人首次同台亮相。郭台銘對此表示，老婆大人不能控制，最後一刻她不去了，我也沒辦法，但我今天晚上會想辦法盡力說服。

郭台銘今(16)日中午參加「黃埔建軍95週年慶祝大會」活動，希望搶攻國民黨軍系鐵票的支持，國民黨主席吳敦義也應邀出席。會場外有許多挺郭的郭粉聚集，不時喊出「郭台銘，加油！當選！」

請繼續往下閱讀...

郭台銘一待就是三個小時，他每桌都敬酒，也喝了很多酒。郭台銘說，今天是重要的日子，因為黃埔建軍95週年，來了非常多的將軍，如果沒有他們的捍衛，就沒有現在的中華民國。是否與在高雄也出席軍人相關活動的韓國瑜較勁，郭台銘說，這個活動安排很久，我在台北、他在高雄，大家都很努力。他們兩人一定要團結合作，不能再讓蔡政治爛下去。

郭台銘與曾馨瑩是在2008年7月26日結婚，在婚姻將要步入第11個年頭時，郭台銘毅然絕然轉換跑道，以台灣首富的身份挑戰總統大位。在郭台銘決定投入參選時，曾馨瑩曾反對，甚至還出國到日本散心一週，但後來兩人經過溝通後也能互相諒解。

郭台銘17日將造訪南投，由於南投是曾馨瑩的故鄉，外界預料曾也將全程偕同出席。郭台銘對此表示，老婆大人不能控制，最後一刻她不去了，我也沒辦法，但我今天晚上會想辦法盡力說服。

根據郭台銘方面的行程規劃，郭台銘上午8時55分將參訪中興國中及棒球場，9時40分將拜會南投縣議會，10時議會演講廳舉辦工商、農業、觀光產業座談，12時10分將拜會南投縣政府。下午行程部分，14時將副竹山紫南宮參拜，15時10分前往慶福寺參拜，16時10分赴敦和宮財神廟參拜。