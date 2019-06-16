影／郭台銘拚酒博感情3小時　爭取軍系鐵票支持

財經中心／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今(16)日表示，今天是黃埔建軍95週年，他特地參加慶祝大會，若當年沒有軍人的捍衛，就沒有現在的中華民國。郭台銘強調，他跟高雄市長韓國瑜一定要團結合作，不能讓蔡政治再爛下去。

▲ 郭台銘參加黃埔建軍95週年慶祝大會 。（圖／記者張一中攝）

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鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今(16)日中午參加「黃埔建軍95週年慶祝大會」活動，希望搶攻國民黨軍系鐵票的支持，國民黨主席吳敦義也應邀出席。會場外有許多挺郭的郭粉聚集，不時喊出「郭台銘，加油！當選！」

郭台銘一待就是三個小時，他每桌都敬酒，也喝了很多酒。郭台銘說，今天是重要的日子，因為黃埔建軍95週年，來了非常多的將軍，如果沒有他們的捍衛，就沒有現在的中華民國。是否與在高雄也出席軍人相關活動的韓國瑜較勁，郭台銘說，這個活動安排很久，我在台北、他在高雄，大家都很努力。他們兩人一定要團結合作，不能再讓蔡政治爛下去。

郭台銘預計6月30日在新北市板橋舉辦敦親睦鄰活動，郭台銘強調，是回家鄉辦嘉年華活動，給大家帶來希望，沒有遊覽車動員等造勢活動，但高雄市長韓國瑜6月30日也將出席新竹場造勢活動，外界因此將郭的活動，視為郭、韓兩人隔空拚場。

針對韓國瑜表示，台灣要實施一國兩制，除非over my dead body。郭台銘強調，希望北京當局重視中華民國存在的事實，沒有一中各表，就沒有九二共識。

